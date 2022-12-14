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Коммерсантъ FM
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Минфин допустил рост инвестиций на финрынке до 43 трлн руб. к 2030 году

Объем инвестиций на российском финансовом рынке к 2030 году достигнет 43 трлн руб., рассчитывает Минфин. Об этом говорится в подготовленной им презентации «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2023 года».

В документе сказано, что «финансовый рынок — важный источник инвестиций». «Увеличить объем инвестиций: 2021 год — 23 трлн руб., 2030 год — 43 трлн руб.»,— указано в презентации, на которую ссылается «РИА Новости».

Также уточняется, как распределялись доли инвестиций в 2021 году: 56% пришлось на собственные средства, 18% — на бюджетные средства, 10% — на банковские кредиты, 5% — на фондовый рынок. Еще 11% ушло на прочие источники.

В 2030 году Минфин надеется, что инвестиции распределяется следующим образом: доля собственных средств должна вырасти до 58%, кредитов банков — до 12%, доля фондового рынка — до 11%. Доля бюджетных средств снизится до 13%, прочих источников — до 6%.

Минфин сообщал, что при создании стратегии развития финрынков также работает над программой долгосрочных сбережений — она позволит россиянам получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию (в особых жизненных ситуациях и ранее). Инструментом для таких накоплений министерство планирует сделать новый вид индивидуальных инвестсчетов.

Подробности — в материале «Ъ» «Финрынку ищут выход на пенсию».

Лаура Кеффер

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