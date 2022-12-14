Завкафедрой Пермского университета выиграла иск к вузу

Пермский краевой суд удовлетворил требования завкафедрой предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ Марины Руденко к университету по спору о признании авторских прав. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил адвокат, управляющий партнер B2B Law Илья Демин, представлявший ее интересы.

Госпожа Руденко требовала от вуза признать, что она является автором трех научных статей, которые были опубликованы в «Вестнике Пермского университета». Как считает истец, редакция издания без ее ведома отредактировала указанные статьи, а затем незаконно отозвала их из-за письма о плагиате. Оно было направлено комиссией РАН по противодействию фальсификации научных статей, а ранее признаки плагиата обнаружило сетевое сообщество «Диссернет».

В итоге Марина Руденко обратилась в суд с иском к университету, поскольку редакция «Вестника» не имеет статуса юрлица. В ходе рассмотрения дела по существу она настаивала, что является автором спорных статей, поскольку защитила по этой тематике кандидатскую и докторскую диссертации. В рамках спора было проведено несколько экспертиз. Сначала Дзержинский, а затем и Пермский краевой суды отказали в удовлетворении требований, но затем Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. 12 декабря краевой суд полностью удовлетворил требования госпожи Руденко.

«Дело примечательно тем, что это первый в России случай, когда автору удалось отстоять свои права против претензий “Диссернета”. Все-таки сетевые эксперты иногда ошибаются»,— говорит господин Демин.