В Новосибирске планируют модернизировать 10 трамваев за 110 млн рублей

Правительство Новосибирской области предложило предусмотреть в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 110 млн руб. на модернизацию 10 трамваев, сообщает пресс-служба облправительства. «Денежные средства будут выделяться ежегодно в 2023-2025 годах», - говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

За последние шесть лет в регионе модернизировано 37 трамваев (27 – при участии областного бюджета). Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что это четверть трамвайного парка Горэлектротранспорта (ГЭТ).

В регионе модернизацией трамваев занимается совместное предприятие мэрии Новосибирска и завода «Белкоммунмаш» - «БКМ-Сибирь», созданное в 2017 году. В том же году предприятие выпустило 12 новых трамваев, в 2018 году – пять. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году компания выполнила контракт на модернизацию пяти трамвайных вагонов на 98,4 млн руб., на 2022 год компания заключила с ГЭТ контракт на модернизацию также пяти трамваев за 101,2 млн руб.

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Оксана Павлова