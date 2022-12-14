2,4 процента составило в ноябре снижение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Снижение реального курса, таким образом, продолжилось — в октябре оно составило 1%. В сентябре, напротив, фиксировалось повышение показателя — на 2,3%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с октябрем снизился на 0,1%, к евро — на 4,4%. Средний же номинальный курс рубля в ноябре был равен 60,87 руб./$ и 61,86 руб./€. За 11 месяцев 2022 года средний номинальный курс национальной валюты составил соответственно 67,65 руб./$ и 71,02 руб./€.