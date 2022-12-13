Госдума планирует предоставить школьным автобусам преференции на платных трассах

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», освобождающие от платы за проезд по платным трассам школьные автобусы и транспорт, участвующий в «организованной перевозке групп детей» (на экскурсию, в лагерь и т. д.). Законопроект внесен в парламент группой парламентариев от «Единой России» (Андреем Турчаком, Андреем Кутеповым, Андреем Исаевым и т. д.). Согласно пояснительной записке, документ позволит снизить «финансовую нагрузку на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов». Сегодня, напомним, право бесплатного проезда есть у общественного транспорта, транспортных средств оперативных служб со спецсигналами (пожарная охрана, скорая помощь), почты.

Правительство в своем заключении поддержало поправки, обратив внимание, что ко второму чтению нужно предусмотреть механизм компенсации «выпадающих доходов» в результате бесплатного проезда автобусов для компаний—участников концессионных соглашений, соглашений о ГЧП (в рамках которых построены и эксплуатируются дороги), не прибегая к «расходам бюджетов бюджетной системы РФ». «Дополнительной проработки требует вопрос реализации проектируемой нормы на практике в части возможности идентификации школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей, для целей освобождения от платы за проезд по платным автомобильным дорогам»,— считают в правительстве. Поправки должны быть подготовлены к 11 января 2023 года.

Иван Тяжлов