Минтранс получил отказ в гарантиях

Министерство транспорта Самарской области не смогло через суд добиться гарантийного ремонта на участке Волжского шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократическои) от ООО «Самаратрансстрой» (СТС). Ранее суд также отказал региональному минтрансу в иске к СТС с требованием устранить по гарантии недостатки дорожного покрытия на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова по гарантии. В прошлом году из-за колеи на ул. Демократической в Самаре произошло ДТП с двумя погибшими. До этого ГИБДД требовало от минтранса провести гарантийный ремонт на этом участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд посчитал, что зафиксированная на Волжском шоссе колейность не превышает предельно допустимых значений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Арбитражный суд посчитал, что зафиксированная на Волжском шоссе колейность не превышает предельно допустимых значений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска регионального министерства транспорта и автодорог к ООО «Самаратрансстрой» (СТС). Ведомство требовало от подрядчика устранить недостатки по госконтракту в рамках гарантийного ремонта. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Речь идет о контракте от 2016 года по ремонту дороги на Волжском шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократическои) в Самаре. Масштабный ремонт инфраструктуры был одним из этапов подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно материалам дела, подрядчик взял на себя обязательства по ремонту дороги собственными и (или) привлеченными силами и средствами. Работы были завершены 31 октября 2017 года.

• ООО «Самаратрансстрой» зарегистрировано в Самаре в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником организации является Олег Дорошенко. Руководит компанией Сергей Сурков. В 2021 году сумма выигранных СТС 22 госконтрактов превысила 9,9 млрд руб. Годом ранее компания получила 15 контрактов на общую сумму более 4,5 млрд руб. Выручка «Самаратрансстроя» в 2020 году превысила 5,5 млрд руб.

После диагностики и оценки состояния дороги 5 мая 2021 года были обнаружены участки с колеей, глубина которой превышает допустимые значения. Согласно техническому заключению, поперечная ровность находится в нормативном состоянии только на 64,68% (2930 м) протяженности дороги. Министерство транспорта потребовало у подрядчика устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств до октября 2021 года. Однако компания не предоставила информацию о сроках устранения недостатков. Представители СТС в суде указали, что компания устранила колейность на пересечении с ул.С.Лазо, что подтверждается актом осмотра объекта 3 июня. Тогда также были зафиксированы колейности (по полосам 2 см) асфальтобетонного покрытия в районе световой опоры № 105 (в направлении из города) и световой опоры № 106 (в направлении из города). Однако, как указано в материалах дела, по ГОСТу дефектом для дороги второй категории считается колея глубиной более 2,5 см: «Следовательно, зафиксированная сторонами колейность не превышает предельно допустимых значений. Таким образом, эксплуатационное состояние объекта соответствует нормативным тре­бованиям».

«В определении от 24.11.2022 суд предложил сторонам спора рассмотреть вопрос о назначении судебной технической экспертизы для разрешения возникших при рассмотрении вопросов, однако истцом соответствующих мер в целях защиты своих прав не предпринято»,— говорится в решении суда. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. На момент сдачи номера в министерстве транспорта не ответили на запрос о том, планируется ли обжаловать решение суда.

В ноябре прошлого года на ул. Демократической, отремонтированной «Самаратрансстроем» к мундиалю, внедорожник с первой дорожной полосы вынесло в кювет. Водитель автомобиля и пассажир погибли на месте. Как позже выяснилось, причиной трагедии стало некачественное дорожное полотно — на нем образовалась колея длиной 100 м и глубиной 3 см. Аналогичное углубление той же протяженности имелось и на второй полосе. Глубина колеи составляла 2,2 см, следовало из документа ГИБДД.Как тогда сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, до аварии ГИБДД требовало от минтранса провести гарантийный ремонт на участке: «От самарского минтранса несколько лет добивались гарантийного ремонта именно этого участка ул. Демократической». После случившегося подрядчик по гарантии устранил колейность на участке.

Ранее суд также отказал региональному минтрансу в иске к ООО «СТС» с требованием устранить по гарантии недостатки дорожного покрытия на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова по гарантии. «Самаратрансстрой» реконструировал Московское шоссе за 6,6 млрд руб. в преддверии мундиаля. На заключительном этапе ремонта горожане высказывали множество претензий к качеству дорожного покрытия, развязок, разметок, установленных светофоров и т.д. Подрядчика оштрафовали более чем на 56 млн руб. В частности, выявили ряд недостатков ремонта, среди которых колея на участке шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 4,61 км и площадью 57493 кв.м. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку «причиной образования колейности является проектная ошибка — заниженная оценка среднесуточной интенсивности движения». После этого глава минтранса региона Иван Пивкин объявил о необходимости повторной реконструкции Московского шоссе. Несмотря на претензии властей к СТС, в прошлом году компания приступила к повторному ремонту участка этой улицы, получив новый контракт на 459,6 млн руб.

На рассмотрении Арбитражного суда Самарской области также находятся иски от минтранса к ООО «СТС» с аналогичными требованиями — обязать компанию устранить колейность на ранее отремонтированных ею дорог в рамках гарантийного обслуживания. Речь идет об ул. НовоСадовой (от ул. Полевой до пр. Кирова) и Московском шоссе (от пр. Кирова до АЗС «Роснефть»).

Ани Айвазян