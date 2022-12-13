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Коммерсантъ FM
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СМИ: на станции «Курская» московского метро из-за падения на рельсы погиб человек

В Москве погиб человек из-за падения на рельсы на станции метро «Курская». По информации ТАСС, это был подросток, «Интерфакс» сообщает о погибшей женщине.

По информации ТАСС, инцидент произошел в 19:14 по мск. Подросток погиб от полученных травм из-за падения под прибывающий поезд. Причины происшедшего устанавливаются.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на медиков, на станции «Курская» под поезд упала женщина, ее возраст не называется.

Ранее в дептрансе Москвы сообщали, что движение в направлении против часовой стрелки на Кольцевой ветке метро было приостановлено из-за падения пассажира на рельсы. К 19:37 движение полностью восстановили.

Олеся Павленко

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