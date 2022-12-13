В Петербурге вводят масочный режим в медучреждениях и прекращают принимать детей на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербург со среды, 14 декабря, возвращаются эпидемиологические ограничения в связи со взрывным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за последнюю неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Из общего числа заболеваний 55% приходится на детей. Вместе с этим возросло и число больных с тяжелой формой инфекции, нуждающихся в госпитализации.

В связи с этим с 14 декабря в Петербурге помощь больным ОРВИ начнут преимущественно оказывать на дому. Наряду с этим вводится запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа. Во все стационарные и амбулаторные медорганизации, а также учреждения соцобслуживания возвращается масочный режим. Посетителям запретят приходить в больницы, за исключением тех, кто оказывает помощь тяжелым и лежачим пациентам.

В образовательных учреждениях как минимум на неделю будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ. При входе начнут выявлять больных детей и сотрудников, после чего отстранять их от занятий.

Александр Просяник, Санкт-Петербург