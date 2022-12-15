Аграрии собирают статистику

Вопреки санкционным ограничениям и, как следствие, появившимся сложностям с ввозом импортных компонентов агропромышленный комплекс Черноземья продолжает демонстрировать рост основных показателей. В первой половине 2022 года совокупный объем производства продукции АПК в денежном выражении увеличился во всех шести субъектах макрорегиона. Хороший урожай этого года в совокупности с относительно невысоким качеством зерна поддерживает высокую маржинальность животноводов; но недосев озимых из-за затяжных дождей может скорректировать ситуацию в следующем году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс производства продукции сельского хозяйства в первой половине 2022 года (последние опубликованные данные) в денежном выражении вырос во всех регионах Черноземья, следует из данных Росстата. В Белгородской области показатель составил 100,7% к первой половине 2021 года, в Воронежской — 106,3%, в Курской — 117%, в Липецкой — 105,6%, в Орловской — 112,4%, в Тамбовской — 103,8% к первому полугодию 2021-го.

Начало 2022 года было относительно благоприятным для аграриев, несмотря на начало действия новых санкций. Хорошо перезимовали озимые, что в дальнейшем позволило получить высокие урожаи: в Белгородской области в 2022 году собрали 3,5 млн т зерновых, в Воронежской — 6,1 млн т, в Курской — 4,8 млн т, в Липецкой — 3,6 млн т, в Орловской — 3,5 млн т, в Тамбовской — 4,3 млн т.

Показатели животноводства в среднем остались на прежнем уровне или немного выросли. Санкции еще не успели сказаться на агропромышленном комплексе: заранее были накоплены запасы импортного семенного материала, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, компонентов для пищевой промышленности, запчастей.

На осенней уборочной кампании и севе озимых санкции также пока не отразились: запасы у аграриев еще сохраняются, начался параллельный импорт и поиск новых зарубежных поставщиков, по отдельным направлениям усилилось импортозамещение. Зато существенные коррективы внесла погода.

Ливни придержали растениеводов

О том, что некоторые субъекты Центрального федерального округа в 2022 году отстают от плана по осенним полевым работам, 19 октября в ходе заседания оперативного штаба, в котором в режиме видео-конференц-связи участвовали представители регионов Черноземья, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Проблемы возникли у всех регионов Черноземья.

К 11 октября режим ЧС из-за непогоды был введен в трех регионах Черноземья — Белгородской, Липецкой и Орловской областях. Причиной стали «обильные осадки в виде дождя, приведшие к значительному переувлажнению почвенного покрова, остановке сезонных полевых работ», отмечали в региональных управлениях МЧС. В Тамбовской области в начале октября режим ЧС вводить не планировали: осадков выпадало меньше, чем в соседних регионах. Но к концу месяца из-за ухудшения ситуации местные власти были вынуждены это сделать. В Воронежской области особый режим ввели на 22 из 32 региональных сельских территорий.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в Черноземье в зоне риска переувлажнения к середине октября оказались 505,5 тыс. га застрахованных сельхозкультур с поздними сроками уборки: сахарной свеклы (33,3 тыс. га), сои (52,3 тыс. га) и подсолнечника на зерно (419,9 тыс. га). Ситуация оставалась непростой и в ноябре. К примеру, в Белгородской области на 29 ноября сою убрали лишь на 82% площадей, подсолнечник — на 87%, сахарную свеклу — на 84%, следует из данных регионального минсельхоза. В 2021 году на ту же дату эти культуры были убраны полностью.

В Воронежской области подсолнечник на конец ноября убран на 92% площадей, рассказал курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов, а уборка кукурузы может перейти на следующий год: «Таких сложных условий за всю историю Воронежской области не было».

Еще большие проблемы аномально дождливая погода создала для сева озимых. Одними из первых о вероятности не выполнить план по севу осенью 2022 года заявили курские власти. Аграрии Воронежской области на середину октября засеяли лишь 65% площадей, запланированных под озимые,— 511 из 786 тыс. га, притом что обычно сев завершается до конца сентября. В начале ноября курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов в интервью местным СМИ отметил, что такого дождливого года регион не видел давно: в сентябре осадки превысили норму в 2,5 раза, а в октябре — в полтора раза.

В минсельхозпроде Белгородской области говорили, что на 20 октября сев озимых был выполнен на 53% площадей (238 тыс. га из 450 тыс. га). В Липецкой области на 19 октября озимыми было засеяно 67% от плана, в Орловской на 20 октября — 72%, в Тамбовской — 86%. «Тепла для растений в оставшиеся дни уже недостаточно. Оно не даст нормального развития всходам, что поставит под риск перезимовку»,— говорил «Ъ-Черноземье» замначальника тамбовского областного управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

По итогам осени в Белгородской области сев озимых остановился на отметке 62%. В Воронежской области, по словам Виктора Логвинова, из запланированных под озимые площадей засеяно лишь 78% (613 тыс. га). Впрочем, такая площадь озимого клина была средней для региона в период менее развитого сельского хозяйства в 2011-2012 годах, отметил он. Состояние озимых сейчас удовлетворительное (в том числе тех, которые сеялись в ноябре), отметил вице-премьер: «Мы ожидаем средний урожай, но две весенние подкормки дадут хорошую прибавку, у нас обеспокоенности нет». В Курской области озимыми по итогам осени засеяли 74% плановых площадей, в Липецкой — 67%, в Орловской — 68%, в Тамбовской — более 86%.

Ни в одном регионе Черноземья не смогли засеять озимыми даже 90% плановых площадей.

Какие крупные сделки заключены в АПК Черноземья в 2022 году В январе 2022 года группа «Черкизово» семьи Михайловых сообщила о закрытии сделки по приобретению у испанской Grupo Fuertes 50% в «Тамбовской индейке» (бренд «Пава-Пава») — втором по величине производителе продукции из мяса индейки в России. В пресс-службе «Черкизова» поясняли, что доля была оплачена новыми акциями ПАО «Группа “Черкизово”» в количестве 1,175 млн штук, которые в рамках размещения по открытой подписке были оценены в 3,6 млрд руб.: «В результате доля Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО “Группа Черкизово” увеличилась с 8,58 до 11,12% акций». Мощность предприятия составляет до 85 тыс. т мяса в год. Весной структуры ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», стали основным владельцем Тамбовской сахарной компании. Она владеет в регионе 35 тыс. га земель и строит сахарный завод мощностью 1,5 тыс. т сырца в сутки. Впрочем, перспективы предприятия пока неясны. В конце апреля структуры чешской PPF Group вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который выращивает зерновые на 66 тыс. га и управляет молочными фермами в Воронежской области. Хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», где 99% владеет гендиректор Евгений Свистула, 1% контролирует Россельхозбанк. По словам двух источников «Ъ-Черноземье» в отрасли, «Земельный резерв» может действовать в интересах Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса. В сентябре 2022 года один из крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем — американская Bunge нашла покупателя на последний актив в России. Компания договорилась о продаже маслозавода в Воронежской области Карену Ванецяну, основному владельцу «Эксойл групп». Среди совладельцев предприятий холдинга — бывший посол РФ на Украине и экс-министр здравоохранения Михаил Зурабов. Также в сентябре свой российский бизнес в Черноземье продал крупный производитель свинины со штаб-квартирой в Дании Goodvalley. Речь идет о Рассказовском свиноводческом комплексе (РАСК) в Тамбовской области. Владельцем предприятия мощностью до 20 тыс. т мяса в год стал местный производитель зерна и трейдер ООО «Агро-Вилион». РАСК реализует более 100 тыс. голов свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также комбикормовым комплексом емкостью 20 тыс. т. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, РАСК выпускает до 20 тыс. т свинины в год. В начале осени активы свинокомплекса ЗАО «Агрофирма “Любимовская”» (входило в группу «Глобал эко» Павла Сметаны) за 170 млн руб. при первоначальной цене более 1 млрд руб. приобрело малоизвестное юрлицо из Приморского края. Но теперь две структуры крупного местного экспортера зерна ГК «Русский дом», перед которым «Глобал эко» ранее накопила долги, оспаривают проведение торгов в суде, добившись временной приостановки продажи. Разбирательство затянулось на несколько месяцев. В Белгородской области продолжается замещение активов крупного белгородского производителя мяса птицы «Белая птица» в интересах одного из крупнейших игроков российского рынка — группы агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова. Так, в ноябре кредиторам ООО «Белая птица — Белгород» (управляет птицефабриками и убойными мощностями бывшего белгородского кластера «Белой птицы») после разногласий все же удалось принять решение о замещении активов банкротящейся компании. Величина уставного капитала нового АО «Ресурс-Белгород» равна стоимости имущества «Белой птицы — Белгород» — 4,8 млрд руб. Ранее в 2022 году суд согласовал реализацию имущества путем замещения активов еще одной структуры «Белой птицы» — ООО «Шебекинские корма» со стоимостью имущества 164,9 млн руб. Также уже утверждено замещение активов структуры «Белой птицы» АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»: на его базе создается АО «Белгородский комбикормовый завод» со стоимостью имущества 798 млн руб.

Теперь аграрии Черноземья планируют засеивать площади, на которых не успели провести озимый сев, весной. Власти уже заявили о готовности регионов к этим работам. К примеру, в Воронежской области 22 семеноводческих хозяйства и семь семенных заводов способны обеспечить аграриев семенами и отечественной, и импортной селекции. Сильнее зависят сельхозпроизводители от импорта семян технических культур, но и по ним уже заключен ряд контрактов. Наибольшие проблемы сложились с семенами сахарной свеклы, но воронежский завод «Бетагран Рамонь» готов обеспечивать ими аграриев Черноземья вдобавок к остаткам прошлых лет и некоторым еще действующим контрактам на поставки из-за рубежа.

Не ожидается в краткосрочной перспективе проблем и с техникой: большая часть зерноуборочных комбайнов в Черноземье — отечественная, и лишь по отдельным видам техники, к примеру свеклоуборочным комбайнам, ситуация сложнее: аграриям приходится налаживать параллельный импорт запчастей.

Хороший урожай 2022 года при невысоком (в том числе из-за осенних дождей) качестве зерна в отдельных регионах вынудил растениеводов сдерживать продажи в ожидании роста цен. К примеру, у аграриев Воронежской области сейчас на хранении находится около 4 млн т зерна: продукция пока продается по минимуму — только для расчетов с поставщиками и выплаты кредитов. Напротив, на рентабельности животноводства низкая цена на зерно отразилась положительно, но цена на животноводческую продукцию на полках не снизилась из-за удорожания импортных компонентов.

Потери аграриев из-за погодных условий нынешнего года власти пока оценить затрудняются. Но в НСА отметили, что 70% всех аграрных ЧС в регионах произошли после осенней уборки зерновых культур. «Это снизило ущерб растениеводству в целом»,— заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя данные мониторинга, проведенного союзом. По его словам, на 1 ноября заявленные страховым компаниям НСА убытки от растениеводов страны составляли около 1 млрд руб., что почти на 40% ниже, чем годом ранее.

Животноводы держат уровень

Большинство областей Черноземья за девять или десять месяцев 2022 года (региональные статистические службы предоставляют информацию с разной оперативностью) в среднем сохранили производство животноводческой продукции на уровне аналогичного периода предыдущего года.

В Белгородской области в январе-октябре 2022 года было произведено 1,43 млн т скота и птицы в живом весе (-1,2%), при этом выросли показатели по КРС и птице, а на динамику свиноводства могли повлиять вспышки африканской чумы свиней (в 2021 году в регионе из-за чумы было уничтожено 90 тыс. голов). Валовой надой молока составил 487,2 тыс. т (+4,6%), куриных яиц получено 1,26 млн штук (+0,5%). Выросло поголовье КРС и птицы, незначительно уменьшилась численность свиней.

Африканская чума свиней остается одним из главных факторов, влияющих на объемы производства мяса в регионах Черноземья.

На момент сдачи издания в печать Воронежстат раскрыл данные по региону только за январь-сентябрь. Мяса в Воронежской области произведено 500 тыс. т (+11% к аналогичному периоду прошлого года), молока — 813,7 тыс. т (-1,1%), яиц — 711,3 млн (+17,5% за счет постепенного восстановления производства на площадке «Птицепрома Бобровского», ранее пострадавшей от вспышки птичьего гриппа). Поголовье крупного рогатого скота по итогам сентября незначительно снизилось, свиней — выросло на 7,2% (свиноводческие проекты в регионе развивают, в частности, группы «Агроэко» и «Черкизово»).

В Курской области в январе-сентябре 2022 года получено 493,2 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (+13%), 333,3 тыс. т молока (+25,1%; в регионе возвели несколько новых ферм средней величины) и 140,3 млн яиц (+2,6%). Поголовье КРС снизилось на 5,4%, свиней — выросло на 6,8%.

В Липецкой области за январь-октябрь было произведено 308,5 тыс. т скота и птицы (+5%), 255,3 тыс. т молока (+1,8%), 728,5 млн яиц (+7,4%). Поголовье КРС в регионе снизилось незначительно, зато свиней — выросло сразу на 7%: в этой сфере реализуются крупные проекты. Так, «Отрада ген» этой осенью открыла в деревне Паленка Становлянского района Липецкой области центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных в свиноводстве с объемом инвестиций свыше 400 млн руб. Всего группа «Отрада» управляет в регионе пятью фермами в Добринском и Усманском районах, на которых содержатся 7 тыс. свиноматок для производства племенных животных, комбикормовым производством и землями в двух районах региона.

В Орловской области в январе-сентябре получено 198,2 тыс. т скота и птицы (+13,6%), 125,3 тыс. т молока (-3,9%), 45,6 млн яиц (+4,4%). Поголовье крупного рогатого скота на конец сентября снизилось на 7,2% к концу сентября 2021-го, зато свиней выросло сразу на 42,6% до 1,16 млн за счет сельхозорганизаций. Рост производства свинины в регионе продолжается не первый год, в том числе за счет реализации проектов Знаменского СГЦ и группы «Черкизово».

В Тамбовской области в январе-октябре произведено 505,7 тыс. т скота и птицы (+6,5%), 69,2 тыс. т молока (+5,8%). Статистика по яйцам не раскрывается. Поголовье крупного рогатого скота осталось примерно на прошлогоднем уровне, свиней — снизилось на 5,2%.

Отдельные компании, в частности занимающиеся производством молока, летом 2022 года прогнозировали возможный спад потребления продукции животноводства из-за снизившейся покупательской способности населения. Основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев, впрочем, в беседе с «Ъ-Черноземье» осенью отметил, что покупательская способность населения ухудшилась ненамного, «на уровень погрешности»: «Государство оказывает поддержку, в том числе семьям мобилизованных, предоставляет выплаты. Больше изменилось покупательское поведение: люди стали оптимизировать свое питание — например, меньше посещать фуд-корты. Но это связано не с падением дохода, а с эмоциональной составляющей».

Владимир Зоркий