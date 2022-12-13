Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование иностранных слов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне. Согласно проекту, меры не касаются слов, которые не имеют аналогов в русском языке.

По законодательству РФ сферы использования русского языка как государственного: деятельность федеральных органов, органов субъектов и местного самоуправления, деятельность организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судо- и делопроизводство.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях»,— следует из пояснительной записки к проекту.

Кроме того, документ расширяет сферы использования государственного языка РФ.

В законопроекте также указывается, что список словарей будет определять правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

В июне спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов не использовать иностранные слова в случаях, когда их можно заменить на русские. По ее словам, россиянам нужно сохранять язык Пушкина и прекратить «все новые веяния». Также в июне сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект о замене иностранных вывесок на русскоязычные.

Полина Собакина