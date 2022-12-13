Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование иностранных слов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне. Согласно проекту, меры не касаются слов, которые не имеют аналогов в русском языке.

По законодательству РФ сферы использования русского языка как государственного: деятельность федеральных органов, органов субъектов и местного самоуправления, деятельность организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судо- и делопроизводство.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях»,— следует из пояснительной записки к проекту.

Кроме того, документ расширяет сферы использования государственного языка РФ.

В законопроекте также указывается, что список словарей будет определять правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

В июне спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов не использовать иностранные слова в случаях, когда их можно заменить на русские. По ее словам, россиянам нужно сохранять язык Пушкина и прекратить «все новые веяния». Также в июне сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект о замене иностранных вывесок на русскоязычные.

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...