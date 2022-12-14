Не пойти ли в NFT

Сервисы по управлению цифровыми активами — при всем интересе энтузиастов и регуляторов к последним — в конце 2022 года переживают не лучшие времена. И если летом озвученное намерение VK разработать собственную платформу NFT (невзаимозаменяемых токенов) выглядело как обыденная реализация функций соцсетей-конкурентов, то в декабре ее анонс воспринимается как нечто несвоевременное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В тот момент, когда первая крупная технологическая компания из России идет к NFT, в мире технология переживает не лучшие времена. Череда скандалов на крипторынке, прошедшая в течение года, отразилась и на мировых объемах продаж NFT. По цитируемым Bloomberg данным DappRadar, в ноябре торги токенами на пяти крупнейших NFT-площадках принесли продавцам $394 млн — это наименьшее значение за 16 месяцев, слабо сопоставимое с пиком января ($6,6 млрд).

VK приходится догонять не только сервисы, исходно ориентированные на экономику токенов, но и классические социальные платформы — в частности, Twitter и Instagram (деятельность Meta по работе Instagram и Facebook объявлена в России экстремистской и запрещена). Некоторые из анонсированных VK функций уж очень сильно напоминают те, что уже реализованы в других соцсетях. Даже шестиугольник, которым VK будет обрамлять NFT-аватарки, похож на гексагон от Twitter, разве что немного накрененный.

Конечно, первенство в реализации той или иной функции — не залог успеха, особенно если речь идет о конкретном географическом рынке. Доработка и адаптация функций, исходно представленных другими,— обычное дело для интернет-сервисов, и при своевременной и качественной реализации оно приносит плоды. Взять тот же Twitter, которому в 2021 году удалось перенять функции нашумевшего тогда аудиосервиса Clubhouse. В то же время попытка последним из крупных соцсетей Twitter в 2020 году сделать свой аналог историй (записей, исчезающих через сутки) оказалась провальной, и в итоге функцию убрали.

История с NFT пока на распутье. Спрос на токены больше не подкреплен тем объемом денег, что раньше, и VK уже не получится поймать волну ажиотажа вокруг них. Массовой эту технологию тоже назвать нельзя. Дальнейшие шаги VK в таких условиях прослеживаются уже сейчас: компания, в частности за счет собственного обучающего курса, пытается взрастить новых потребителей, которые сейчас слабо разбираются в NFT или в принципе открывают их для себя с нуля.

Но более значимую роль здесь будут играть не программы обучения, а удобные, понятные каждому инструменты, которые любой российский «бигтех» даст обывателям, заинтересовавшимся NFT. Главное, чтобы между решением сделать такие инструменты и датой их выхода сохранился хоть какой-то интерес к виртуальному имуществу.