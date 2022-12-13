Кубань стала лидером в ESG-рэнкинге устойчивости развития туризма

Краснодарский край занял первое место среди всех регионов России в ESG-рэнкинге устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства. Его представили Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ.

Краснодарский край получил «продвинутый» уровень рейтинга. Кроме того, регион занимает первое место в России по турпотоку в январе—октябре 2022 года. В инфраструктурно-экономическом блоке, который отражает степень вклада туристской деятельности в экономику субъекта с учетом принципов устойчивого развития, регион занял четвертое место. В эколого-климатическом блоке Кубань заняла вторую позицию, в институционально-управленческом — первую.

Крым занял девятое место рэнкинга с развитым уровнем и шестым местом по турпотоку. В топ-15 рэнкинга также вошел Севастополь с развитым уровнем. При этом по турпотоку город занимает 74-е место среди 85 регионов. Адыгея заняла 69-е место с начальным уровнем устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства.

В топ-5 рейтинга вошли Санкт-Петербург (пятое место по турпотоку), Москва (четвертое место), Татарстан (седьмое) и Московская область (третье).

«Хочу отметить, что этот продукт будет ежегодным, но исходя из того, что мы находимся на начальном уровне, то те регионы, которые сегодня стали продвинутыми, безусловно, чтобы дальше сохранять свою продвинутость, им необходимо будет предпринимать определенные усилия»,— отметил первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

Татьяна Ручкина

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