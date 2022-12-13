МИД: Россия примет участие в форуме АТЭС в США, если получит приглашение

Россия примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если получит приглашение от США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Форум пройдет в 2023 году в Сан-Франциско.

Господин Руденко сказал, что не уверен, что США «выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий». «Но по крайней мере они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов»,— сказал он в кулуарах XIII Азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

В АТЭС входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам.

Представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей на этой неделе сообщил, что Вашингтон намерен пригласить Россию на встречи блока. Предыдущая встреча АТЭС состоялась в ноябре в Бангкоке, тогда российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По итогам мероприятия большинство стран АТЭС осудили военную операцию РФ на Украине, но также признали «наличие других мнений и оценок».

Подробности — в публикации «Ъ» «Азия сильна особыми мнениями».

Лаура Кеффер