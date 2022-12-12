США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году

Власти США намерены пригласить Россию на встречи блока Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которые будут организованы США в 2023 году. Об этом сообщил на брифинге представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей. Он не уточнил, будет ли на встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Сан-Франциско, присутствовать Владимир Путин, передает Reuters.

В АТЭС входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам.

На встрече АТЭС, организованной Таиландом в мае, представители США и некоторых других стран ушли из зала во время выступления главы Минэкономики России Максима Решетникова. Делегация РФ поступила аналогичным образом во время выступления США. На встрече АТЭС в ноябре в Бангкоке российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По итогам мероприятия большинство стран АТЭС осудили военную операцию, но также признали «наличие других мнений и оценок».

Подробности — в материале «Ъ» «Азия сильна особыми мнениями».

Лаура Кеффер