СВАО новостройками полнится

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о стоимости жилья в локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Девелоперские проекты неравномерно распределены на карте города. В столице есть даже ряд районов, где новое жилье не купить — предложение отсутствует. При этом в части из них может не быть свободных площадок для строительства, где-то строятся только дома под реновацию, а другие районы могут меньше интересовать покупателя и, следовательно, девелопера.

Но о большинстве районов Северо-Восточного округа Москвы так не скажешь. По данным аналитиков компании Est-a-Tet, новостройки присутствуют в 16 из 17 районов, и здесь представлена каждая десятая квартира в новых домах. В этом округе можно подобрать как небольшой лофт, так и просторную квартиру с террасой. 17 из 37 комплексов, которые продаются в этой части города, уже введены в эксплуатацию, еще в 8 комплексах ведутся отделочные работы.

Соотношение по классам на северо-востоке выглядит так: первое место занимает сегмент недвижимости бизнес-класса, у него чуть более 50% объема предложения. Немного уступает ему комфорт-класс, его доля в пределах 45,5%. Оставшиеся менее 4% лотов — это варианты в премиальных домах.

Что касается цен, то средняя стоимость жилого «квадрата» в Северо-Восточном округе составляет около 370 тыс. руб. — это более чем на 13% дороже, чем год назад. Самое дорогое предложение в локации — квартира без отделки площадью более 170 м в жилом комплексе бизнес-класса около станции метро «Бутырская», ее стоимость составляет 136 млн руб. А самый доступный вариант в округе представлен за 4,3 млн руб.