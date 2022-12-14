Арабская зима

Во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в среду, победители предыдущего первенства французы встретятся с главной сенсацией турнира — марокканской командой. Она уже выбила в play-off двух грандов, но расправиться с третьим ей будет, видимо, все-таки тяжелее, чем со сборными Испании и Португалии. И не только потому, что владельцы главного футбольного титула учтут чужой печальный опыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Марокко во главе с тренером Валидом Реграги (вверху) не похожа на классического футбольного выскочку: прежде чем разобраться с испанцами и португальцами в play-off, в группе она оставила позади хорватов и бельгийцев

Фото: REUTERS/Carl Recine, Carl Recine / Reuters Сборная Марокко во главе с тренером Валидом Реграги (вверху) не похожа на классического футбольного выскочку: прежде чем разобраться с испанцами и португальцами в play-off, в группе она оставила позади хорватов и бельгийцев

Фото: REUTERS/Carl Recine, Carl Recine / Reuters

Перед этим полуфиналом на стадионе Al Bayt тех, кого волнует его исход, клонит, конечно, в сторону футбольной лирики, а не четкой футбольной прозы. На лирику провоцируют волшебный, из грязи в князи за три недели, путь сборной Марокко и воодушевление, с которым — нет не целый мир, но, кажется, его добрая половина восприняла ее восхождение. Даже тренер марокканцев Валид Реграги исключением не стал. Наслаждаясь выходом в четвертьфинал после выигрыша у португальцев и ожиданием полуфинала против французов, он сравнивал свою команду с Рокки Бальбоа, а перечисляя причины, вознесшие ее так высоко, чаще всего произносил три слова, которые, кажется, обожал и не лишенный скромного пафоса киногерой в исполнении Сильвестра Сталлоне из мира бокса — страсть, сердце и вера. Но проза тут тоже важна. И она, между прочим, только усложняет расклад.

Марокканский кейс действительно жутко хочется считать прежде всего идеальным примером того, как отвага, отказ покориться судьбе творят великие чудеса. Так красивее. Так крепче берет за душу. Но можно ведь посмотреть на него и под другим углом. В полуфинал вышла команда, которая совершенно не похожа на классического выскочку, вдруг на ровном месте совершившего подвиги, достойные Геракла. Эта команда, прежде чем разобраться с испанцами и португальцами, в группе оставила позади двух призеров предыдущего мирового первенства — хорватов и бельгийцев, то есть была хороша с самого старта. Эта команда в пяти сыгранных матчах пропустила лишь один гол — и то речь идет об автоголе во встрече с канадцами при запасе в два мяча. И цифра не выглядит удивительной, если учесть, что марокканцы позволили пробить по своим воротам всего 45 раз. У французов, например, этот показатель лишь на удар лучше — притом что их набор оппонентов был, пожалуй, послабее марокканского.

Марокканский казус интересен тем, что за ним стоят не только абстрактные преимущества вроде силы духа и жажды борьбы, а нечто вполне материальное, осязаемое. Это материальное, как часто бывает в ситуациях с аутсайдерскими прыжками, не сводится исключительно к чувству локтя, налаженности взаимодействий и прочим коллективным трюкам. Если бы группе солидных футбольных экспертов прямо сейчас, наплевав на оставшиеся в календаре четыре матча, поручили сформировать его символическую сборную, на попадание в ее первый или как минимум второй состав претендовали бы сразу несколько марокканцев. На этом первенстве мало вратарей, сравнимых по надежности с Яссином Буну. На нем мало хавбеков, способных на такой колоссальный объем полезной работы, как Софьян Амрабат и Аззедин Унаи. На нем мало настолько универсальных фланговых игроков, как Ашраф Хакими. И даже кандидатуры Хакима Зиеша с Софьяном Буфалем могли бы приглянуться кому-то, кто ценит вингеров, умеющих ради реализации общего плана наступить на горло атакующим амбициям и заняться обороной.

Изученная под таким углом сборная Марокко ассоциируется уже не с выдернутым ради чемпионских боев с улицы Рокки Бальбоа, а с классным бойцом, которым напрасно пренебрегали из-за специфического стиля. Футбольные триумфы и в самом деле не так часто ассоциируются с игрой оборонительной и неброской. Но они были — в исполнении, например, сборной Италии. В 2006 году на чемпионате мира в Германии она добралась до золота, тоже удивляя скорее жесткостью и тактической мимикрией, а не изысканностью,— и ничего, в финале взяла верх над как раз довольно изысканными тогда французами. И в этом смысле марокканцы представляются чуть ли не идеальной заменой итальянцам, которые, как известно, срезались в квалификации к катарскому первенству.

А человек, который привык глубоко погружаться в конкретику, в нюансы, разумеется, добавит на марокканскую чашечку весов еще пару гирек — вспомнив, скажем, треск, на протяжении чуть ли не всего чемпионата звучавший на левом, Тео Эрнандеса, фланге французской обороны, а во втором тайме четвертьфинала — после того как завелся Букайо Сака — зазвучавший совсем громко и едва не вылившийся для чемпионов мира в катастрофу. От нее их спас запоровший пенальти Гарри Кейн. Так вот, марокканский правый фланг — это Хаким Зиеш и Ашраф Хакими: для Эрнандеса с его тягой к провалам — испытание, возможно, ничуть не проще английского. И Килиану Мбаппе придется на нем же, только у марокканской штрафной, иметь дело с футболистом, знающим его повадки от и до, потому что с Хакими они вместе выступают за ПСЖ.

Но любителям всяких тектонических сдвигов шаблона все же, видимо, не стоит перебарщивать с оптимизмом по поводу марокканских шансов. Очевидный козырь сборной Франции уже в том, что теперь-то, после крушений испанцев и португальцев, она точно знает, что ей противостоит не шальной полуфиналист. Более того, испанская и португальская команда показали, как точно не надо играть против сборной Марокко. А с ней нельзя играть слишком однообразно — лишь рваный ритм и постоянная смена очагов угрозы могут основательно ее расшатать. А вариативность — конек французской сборной. По многообразию наступательных вариантов она, наверное, превосходит любого из участников чемпионата мира, и матч с английской командой подтвердил, что даже со слегка ушедшим в тень Мбаппе эффективных остается множество — кроссы смещающегося вбок Антуана Гризманна, игра на опережение Оливье Жиру, проходы Усмана Дембеле, подключения Тео Эрнандеса, дальние удары Орельена Чуамени. И это далеко не полный список, иллюстрирующий заковыристость задачи, стоящей перед марокканцами.

Ну и есть еще один фактор. Сборная Марокко, прорвавшись в четверку лучших в мире, все-таки пока не обрела стопроцентный облик бесспорного гранда. У него в довесок ко всем достоинствам обязана быть длинная скамейка. У марокканцев скамейка такой не кажется. С португальцами они выстояли без Найефа Агерда и Нуссаира Мазрауи. Но после четвертьфинала из-за травмы капитана Ромена Саисса, фигуры для защиты стержневой, и удаления форварда Валида Шеддиры, который зарекомендовал себя выдающимся «джокером» под концовку, кадровая ситуация стала еще хуже. И если и такие обстоятельства окажутся марокканской команде по барабану, то это уж и вправду будет не чем иным, как провидением, страстью, сердцем и верой, необъяснимой магией.

Алексей Доспехов