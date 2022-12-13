Свердловские депутаты рассмотрят закон о защите детей от ЛГБТ-пропаганды

Во вторник, 13 декабря, депутаты комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области рассмотрели законопроект о внесении изменений в областной закон «О защите прав ребенка» и рекомендовали принять его в трех чтениях. Члены комитета сообщили «Ъ-Урал», что поправки касаются защиты детей от ЛГБТ-пропаганды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Законопроект был разработан группой депутатов во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. Поправки предусматривают, что в Свердловской области будут приниматься меры по защите детей от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, и информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Рассмотреть законопроект планируется на пленарном заседании регионального парламента 20 декабря. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания губернатором.

Напомним, закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в РФ был принят в конце ноября. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов . По их словам, закон разработан в целях установления механизма «защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также защиты детей от деструктивной информации».

За нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ грозит штраф от 50 тыс. руб. до 400 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. руб. до 800 тыс. руб. — для должностных лиц, от 800 тыс. руб. до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юридических лиц.

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