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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L`Officiel за фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту французского журнала L`Officiel. Ведомство сообщило, что блокировка связана с распространением фейков о военной спецоперации на Украине.

«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения»,— заявили в РКН (цитата по «РИА Новости»).

L`Officiel — французский журнал о моде. У издания есть иностранные подразделения, включая российское и украинское. В настоящий момент в России не доступна только головная версия L`Officiel, веб-сайт которой открывается на украинском языке.

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