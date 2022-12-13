В Югре в ДТП с «Газелью» погибли два человека

На трассе «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе автомобиль Honda столкнулся с «Газелью», в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Инцидент произошел вечером 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу

По предварительной информации 25-летний водитель легковушки, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», которой управлял 35-летний водитель. Погибли водитель Honda и его 25-летний пассажир. Водитель «Газели» и его два пассажира: 47-летняя женщина и 46-летний мужчина, получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло два ДТП, в которых два человека погибли, четверо — получили травмы.

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