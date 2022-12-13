«Интерфакс»: Россия выйдет из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Правительство России поддержало проект закона о денонсации конвенции Совета Европы, которая предусматривает уголовную ответственность за коррупцию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

В 2007 году Россия вступила в Группу государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО). Страны, входящие в эту группу, должны координировать работу по выявлению коррупции. Для вступления в ГРЕКО в 2006 году в России пришлось принять закон «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

Денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупции в тексте законопроекта мотивировали тем, что членство России в ГРЕКО было приостановлено. Это произошло потому, что Россия вышла из Советы Европы.

25 февраля Совет Европы приостановил членство России в организации из-за начала боевых действий на Украине. 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение об окончательном исключении России. В связи с выходом из Совета Европы 3 марта Россия прекратила взаимодействовать с организацией по поводу решений Европейского суда по правам человека.

Анастасия Ларина