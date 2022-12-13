Хаяо Миядзаки выпустит новый анимационный фильм

Японская анимационная студия Ghibli анонсировала новый полнометражный фильм аниматора Хаяо Миядзаки. Картина «Как поживаете?» («How do you live?» / «Kimi wa dou ikiru ka?») выйдет в кинотеатрах 14 июля 2023 года.

Анимационный фильм господина Миядзаки создается по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. Она считается классикой детской литературы в Японии. В ней рассказывается о 15-летнем мальчике Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, который недавно потерял отца.

Книга начинается с того, что подросток наблюдает за жизнью своего родного города Токио, за тысячами людей внизу и начинает обдумывать важные жизненные вопросы. В произведении Ёсино Гэндзабуро затрагивает темы классового равенства, социалистической философии и марксистской экономики.

В 2013 году Хаяо Миядзаки объявил о завершении карьеры, однако в 2016 году аниматор сказал, что намерен снять еще один полнометражный фильм, им стала картина «Как вы поживаете?». 27 октября продюсер студии Ghibli Кодзи Хосино заявил, что это будет последний фильм господина Миядзаки.

Хаяо Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, получившим премию Японской киноакадемии за лучший фильм года («Принцесса Мононоке», 1997). Одной из величайших анимационных картин в истории считается фильм господина Миядзаки «Унесенные призраками». (2001). Картина была удостоена таких наград, как приз Японской киноакадемии, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2002 году, «Оскар» в 2003 году.

Милена Костерева