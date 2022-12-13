Mercedes-Benz представил серийный Maybach Haute Voiture

Компания Mercedes-Benz представила серийную версию седана Maybach Haute Voiture, которая ранее дебютировала в статусе концепт-кара.

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Название модификации отсылает к понятию «от-кутюр» из мира высокой моды и указывает на особую отделку автомобиля. Седан, окрашенный в сочетание темно-синего цвета и оттенка розовое золото, получил темно-синие колеса и особую подсветку, которая срабатывает при открытии дверей.

Салон отделан белой и темной-синей кожей, которую дополняют элементы из дорогой ткани букле. Фужеры выполнены в цвете розовое золото и этот же оттенок используется в оформлении мультимедийной системы.

В комплекте с автомобилем покупатель получит набор багажных сумок, дизайн которых повторяет отделку салона по сочетанию цветов и материалов, фирменный брелок для ключей, чехол для машины и масштабную модель автомобиля.

Технически Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture не отличается от стандартной модели и оснащается 612-сильным 6-литровым бензиновым V12 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, концепт-кар Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture был показан весной 2022 года. Серийная модель по мотивам прототипы будет выпущена тиражом в 150 экземпляров, но стоимость автомобиля не названа.

Максим Вершинин