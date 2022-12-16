Лифт на «Оскар»

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«Павелецкая Сити» MR Group

Жилой комплекс «Павелецкая Сити», который возводят в Москве MR Group и Level Group,— отличный пример сочетания разумного градостроительного решения, смелой архитектурной композиции и подробно разработанной концепции общественных интерьеров.

Образ Вивьен Ли, как и других звезд кино, вдохновил архитекторов

Образ Вивьен Ли, как и других звезд кино, вдохновил архитекторов

Фото: Clarence Sinclair Bull / John Kobal Foundation / Getty Images

Образ Вивьен Ли, как и других звезд кино, вдохновил архитекторов

Фото: Clarence Sinclair Bull / John Kobal Foundation / Getty Images

Даниловский район севернее станции метро «Павелецкая» стремительно становится одним из самых быстро развивающихся в Москве. На место промышленных территорий приходят модные высотки. Эта трансформация огромных заброшенных площадей в новый жилой кластер происходит благодаря амбициозным проектам строительных компаний. Один из самых интересных проектов в этой части города — «Павелецкая Сити», включающий девять зданий разной этажности, среди которых самое низкое в 9 этажей, а два самых высоких — в 49 этажей.

Завершение строительства первой части жилого комплекса, состоящей из пяти башен, запланировано до конца 2022 года. Поскольку комплекс создается с учетом концепции «вертикального города», вся необходимая инфраструктура заранее включена в проект. На первых этажах откроются кафе и супермаркет, центр раннего развития, зоны отдыха, появятся спортивные площадки.

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Каждый уровень жилья в проекте обладает своей притягательностью. На нижних этажах можно наслаждаться зеленью парковой планировки. На верхних этажах панорамные окна открывают фантастические пейзажи Москвы. В проекте также представлены новые форматы пентхаусов с террасами, виды на город из которых по красоте и силе воздействия представители компании считают похожими на лучшие кадры классического кинематографа.

Чтобы соответствовать этому впечатлению не только на высоте птичьего полета, но и на земле, особое внимание было уделено оформлению лобби — они в каждом доме разные. Каждая из башен получила свое название по именам голливудских звезд, среди которых Кэрри Грант и Вивьен Ли, Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, Грейс Келли и Марлон Брандо.

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Интерьеры лобби создали лауреат архитектурных премий и потомок знаменитого скульптора Петра Клодта архитектор Олег Клодт и дизайнер Анна Агапова. «Мы придерживались общих принципов ар-деко в сочетании с конструктивистскими решениями,— говорит Олег Клодт.— Интерьер зон общего пользования выполнен в деликатных темных тонах, а чтобы раскрыть характер актеров, в каждом лобби появились книги и фотографии».

Так, для входной зоны башни «Ингрид» в качестве основной была выбрана сдержанная цветовая палитра, а в качестве акцентных деталей выступают глянцевые поверхности и декоративные панели. Розовый цвет появился здесь неслучайно: в честь актрисы назван сорт чайно-гибридных роз Ingrid Bergman. Стойка ресепшена из металла и стекла, размещенная в этом пространстве, была создана по авторским чертежам Олега Клодта.

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Лобби башни «Фрэнк», названной в честь Фрэнка Синатры, отличается сводчатым потолком. «Пластика стен и потолков, напоминающая нервюрные своды, вызывает ассоциации с центральным вокзалом в Нью-Йорке, а все пространство обладает целостной композицией благодаря тщательно продуманным деталям, которые его формируют»,— рассказывает об особенностях дизайна пространства архитектор.

Интерьер входной группы корпуса, названного в честь Марлона Брандо, выполнен в глубоких темных тонах и дополнен зоной библиотеки. Дизайн лобби башни, названной в честь Вивьен Ли, сочетает воздушные конструкции книжных полок с панорамными окнами, мягкими креслами в зоне ожидания и панелями из стекол с цветной эмалью.

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

Интерьеры жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Фото: MR Group & Level Group

«В концепции проекта есть близкая мне тема — историческое наследие, тесно переплетающееся с современностью»,— говорит Олег Клодт.

Александр Щуренков

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