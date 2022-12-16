Вся сладость «Европы»

Если послушать географов, европейская часть России берет начало от Уральских гор, но мы-то понимаем, что настоящая Европа начинается от берегов Финского залива. А потому Санкт-Петербург — самый европейский город нашей страны. Ведь Европа — свойство не столько географическое, сколько атмосферное. Стиль, интонации, особый городской пейзаж, который складывается из фризов и барельефов на фасадах, точно распланированных садов и изящных решеток, ароматов кофе, флажков на карте высокой гастрономии, современного искусства и гостиничного бизнеса.

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Фото: PrincipePrPrive Вид на Гранд Отель Европа

Фото: PrincipePrPrive

Гранд Отель Европа — старейший представитель индустрии гостеприимства Петербурга. Hotel d’Europe — гостиница «Европейская» — открылась в 1875 году и заняла целый квартал от Михайловской площади до Невского проспекта. С самых первых дней отель по праву претендовал на статус «гранда». Четырехэтажное здание было оформлено в эклектичном стиле — фасад с кариатидами спроектировал архитектор Людвиг Фонтана, преобразовав классический проект Карла Росси,— а роскошные интерьеры изобиловали необыкновенными техническими новшествами. Постояльцы рассказывали о «подъемной машине во все этажи для публики и багажа» и о механизме для «поднимания и опускания кушаний». Да и в стилистическом плане гостиница не отставала от лучших европейских образцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive Интерьеры Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive

В 1905 году центральная часть была перестроена немцем шотландского происхождения Карлом Маккензеном. Ресторан «Европа», созданный по его проекту, до сих пор лучший в городе образец архитектурного модерна, самого модного художественного течения на рубеже веков. Крыша из цветной мозаики исполнена Карлом Бренценом, а стену украшает огромное панно «Аполлон на колеснице» по эскизам Леонтия Бенуа — единственный из сохранившихся сюжетных витражей подобного размера. С 1907 года вплоть до начала Первой мировой войны реконструкцией гостиницы занимался архитектор Федор Лидваль. Под его руководством надстроили пятый и мансардный этажи, и в этом пространстве был устроен панорамный ресторан «Крыша» с бальным залом.

Главные герои Гранд Отеля Европа — это, конечно, его постояльцы. Память об их пребывании бережно хранят интерьеры и названия гостиничных номеров. На историческом этаже в бельэтаже находятся десять классических именных люксов. Один из них носит имя завсегдатая «Европейской» Федора Достоевского. В зале «Лидваль», названного в честь русско-шведского мастера архитектуры, стоит рояль, на котором играл приезжавший в Петербург Ференц Лист. Император Николай II иногда устраивал в Гранд Отеле Европа дипломатические приемы — об этом напоминает люкс «Романов», оформленный в дворцовом стиле. Звезда дягилевской антрепризы Анна Павлова отмечала здесь свои премьерные балеты. В разные годы в гостинице останавливались Петр Чайковский, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Мариус Петипа, Элтон Джон, Уитни Хьюстон. Один из апартаментов носит имя легендарного тенора Лучано Паваротти, который жил здесь во время своих прощальных гастролей в 2004 году.

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Современный сервис и неотразимое обаяние прошлого делают Гранд Отель Европа одним из самых желанных мест отдыха во время путешествия в Северную столицу. По-европейски тщательно — и заблаговременно — готовятся здесь к сезону новогодних праздников. У главного входа выстраиваются пушистые и нарядные елки, на центральной мраморной лестнице гостей встречает строй щелкунчиков. Перила увиты новогодними гирляндами, на ступеньках расставлены светящиеся фонарики и живые кусты в красно-зеленом одеянии. Ощущение праздника дано широкими мазками и в то же время складывается из мелочей: красивых, вкусных и элегантных. К кофе предлагается флорентийское печенье с миндальными лепестками. Чай у камина в кафе «Мезонин» подают на салфетках ручной работы, изготовленных на новгородской мануфактуре «Крестецкая строчка». Зимнее меню чаепития стало полноценным ужином — в него входят разнообразные мини-сэндвичи: брускетта с копченой уткой, террин из утиной печени на царской коврижке, овощной спринг-ролл с соусом чили, форель горячего копчения на бородинском хлебе и целый ассортимент мини-десертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угощения к чаепитию у камина

Фото: PrincipePrPrive Угощения к чаепитию у камина

Фото: PrincipePrPrive

Два последних воскресенья декабря в историческом зале ресторана «Европа» проводятся рождественские бранчи. Воскресные пиршества под сводами витражного купола давно стали любимым пунктом программы выходного дня даже у самих петербуржцев, а в преддверии праздника меню становится еще более роскошным. Можно угоститься икрой с игристым, морепродуктами и мясными деликатесами, напитками из бара без ограничений, а также десертами от шеф-кондитера Дмитрия Шибкова.

Кондитерская Гранд Отеля Европа уже больше 30 лет предлагает изысканные лакомства, в том числе торты по европейским рецептам: «Черный лес» из Баварии, венгерский «Эстерхази», французский легкий трюфельный торт, русский «Черничный сметанник». Весь ассортимент сладостей можно увидеть в отдельной витрине кафе «Мезонин». Кстати, праздничные бранчи запланированы и на 1 и 7 января 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитер Дмитрий Шибков изготавливает пряничный домик для детского мастер-класса

Фото: PrincipePrPrive Кондитер Дмитрий Шибков изготавливает пряничный домик для детского мастер-класса

Фото: PrincipePrPrive

18 декабря в бальном зале «Крыша» пройдет детская елка, а 25 декабря кондитер Дмитрий Шибков в рамках мастер-класса научит детей украшать пряничные домики. В ход пойдут самые любимые детские сладости: воздушные сливки, шоколадные фигурки, разноцветный мармелад, а еще мед и ароматные специи.

Еще одно праздничное кондитерское предложение — премьера торта по семейному рецепту Тамары Москвиной, легендарного тренера по фигурному катанию и почетного гражданина Санкт-Петербурга. Торт «День и ночь» из двух видов бисквита с заварным кремом и грецким орехом придумали в ее семье более полувека тому назад. Начинала его печь еще свекровь Москвиной Александра Васильевна, каждый год строго 30 декабря. По традиции торт пекли большим в диаметре, а в центре вырезали круг и убирали его в холодильник — для детей на 1 января. Гостям же подавали эффектный торт в форме кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В кондитерской отеля подают новогодний торт по рецепту Тамары Москвиной

Фото: PrincipePrPrive В кондитерской отеля подают новогодний торт по рецепту Тамары Москвиной

Фото: PrincipePrPrive

А где же поднять бокал шампанского в новогоднюю полночь? Гостей Гранд Отеля ждут в ресторане «Европа» на гала-ужин «Палитра сказок» с шестью переменами блюд. В грандиозном зале с витражами под звуки камерного оркестра оживут картины художницы Ольги Кауровой в технике эбру по мотивам новогодних сказок «Морозко», «Щелкунчик» и «12 месяцев». А любителей зажигательных танцев и коктейлей приглашают в лобби-бар, где до утра звучит живая музыка и льется шампанское.

Нина Спиридонова