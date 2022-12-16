Багетная огранка

«Багет» в руках, «багет» в кармане, «багет» вместо кармана, «багет» на шее, «багет» на шапке, «багет»-муфта, меховой «багет», «багет» в «багете» — описания показа Fendi к 25-летию знаменитой сумочки Baguette звучат как фантазии безумного пекаря. Эта сумочка и получила свое название благодаря сходству с не менее знаменитой французской булкой. И носить ее предписывается так же, как и багет, подмышкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Сара Джессика Паркер на мероприятии, посвященном 25-летию сумки Fendi Baguette, Нью-Йорк, 2022

Фото: предоставлено Fendi Актриса Сара Джессика Паркер на мероприятии, посвященном 25-летию сумки Fendi Baguette, Нью-Йорк, 2022

Фото: предоставлено Fendi

Над показом трудились сразу три звезды дизайна — креативный директор женского направления Fendi Ким Джонс, Марк Джейкобс, когда-то пригласивший Кима в Louis Vuitton, и Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей Fendi и креативный директор мужской линии и аксессуаров. Все трое дали себе полную творческую свободу, нашив сумочку на самые неожиданные места — на шапки, перчатки и пиджаки. Сама одежда из коллекции (не «багетом» единым все-таки) получилась и современная, и будто бы ностальгирующая по временам, когда пайетки были делом чести — длинные шлейфы юбок, меховые палантины флуоресцентных оттенков и огромные меховые шапки, рваные джинсовые куртки, блеск серебра и страз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка Fendi Baguette, созданная в партнерстве с японским брендом Porter

Фото: Fendi Сумка Fendi Baguette, созданная в партнерстве с японским брендом Porter

Фото: Fendi

На этом фоне неожиданно выделяются минималистичные «багеты» из сверхпрочной нейлоновой саржи, созданные в партнерстве с японским брендом Porter,— их тоже показали на шоу. Два года назад Porter уже помогли Fendi ввести «багет» в мужской гардероб, а в этом году взялись переделывать одно из последних воплощений Baguette: модель Bum Baguette. По такому случаю в нью-йоркском Сохо открылся временный магазин, ведь США — первая страна, оценившая сумочку по достоинству.

У итальянского «багета» нет благородной легенды, уходящей корнями в далекое прошлое, сумку не посвящали богемной диве или знаменитой аристократке. Даже Сильвия Вентурини Фенди в 1997 году не могла предвидеть, что собственными руками на долгие годы создала настоящую кормилицу дома. Тогда в 1990-е все таскали огромные сумки-баулы, и минималистичная сумочка, которую нужно было носить под мышкой, выглядела настоящим вызовом. Свое вдохновение Сильвия черпала в бабушкиных архивах 1920-х и 1930-х, а вместо пряжки использовала придуманный Карлом Лагерфельдом в 1960-е логотип дома. Вот только немедленной славы сумочка не снискала. Мало кто сразу ее заметил: несколько передовых модниц, главреды глянцевых изданий, но не более, да и внутри модного дома мнения разделились — свеж «багет» или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка Fendi Baguette Re-Edition из разноцветного бисера

Фото: Fendi Сумка Fendi Baguette Re-Edition из разноцветного бисера

Фото: Fendi

Настоящая слава к «багету» пришла три года спустя. Помогли американский сериал «Секс в большом городе» и сцена, где с главной героини (писательницы и отъявленной шмоточницы) Керри Брэдшоу где-то в подворотне под дулом пистолета снимают туфли Manolo Blahnik и сумочку Fendi Baguette. «Give me your bag!» — нервно кричит грабитель («Дай мне твою сумку»). «Это не сумка, это baguette!» — отвечает Кэрри, тем самым даря маркетологам забавную игру слов. Ведь если к bag прибавить уменьшительно-ласкательный суффикс -uette, то может получиться и «сумочка», а не только «багет». Кстати, Патрисия Филд, художник по костюмам сериала, тогда с трудом получала настоящие дизайнерские вещи для своих героинь. Бюджет был крошечный, приходилось вертеться, а Fendi стал первым крупным брендом, который согласился поделиться своим «багетом». И буквально выиграл миллион на номерок от вешалки. Сумка была распродана почти сразу и из категории «модных штучек» перекочевала в категорию «вечных ценностей».

Сейчас на вторичном рынке много «багетов» хороших и разных, и все они либо сохранили свою стоимость, либо существенно выросли в цене. Фиолетовую Baguette в пайетках, которую в фильме так грубо отняли у Брэдшоу, дом перевыпустил в 2019 году. Чего только ни происходило с «багетом» за 25 лет! Его расшивали пайетками, облачали в деним, укутывали в логотипы, увеличивали до размера чемодана и уменьшали до размера спичечного коробка.

Разумеется, к празднованию 25-летия дом не мог не привлечь свою крестную фею — актрису Сару Джессику Паркер, исполнительницу роли Керри Брэдшоу. Вместе с Сильвией Вентурини Фенди они придумали капсульную коллекцию SJP из четырех сумочек лилового, лососевого, голубого и зеленого цветов с эффектом деграде. Застежки в виде логотипов съемные — их можно менять под настроение и образ. Ну а знаменитая фраза из фильма, разумеется, начертана внутри каждой сумки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка Fendi Baguette Re-Edition с пайетками алюминиевого цвета

Фото: Fendi Сумка Fendi Baguette Re-Edition с пайетками алюминиевого цвета

Фото: Fendi

Марк Джейкобс, Сара Джессика Паркер, и как будто бы этот список недостаточно грандиозен, к работе пригласили американский дом Tiffany & Co. Завтрак у Tiffany получился роскошный — сумочка Baguette из блестящей крокодиловой кожи в знаменитом оттенке бирюзового Tiffany Blue. Литера «T» из эмали нанесена поверх букв застежки-логотипа из белого золота. Есть и «багет» из рифленого серебра. Мастера Tiffany создавали эту сумочку четыре месяца. Она украшена выгравированным изображением лилий и роз — национальных цветов Италии и штата Нью-Йорк соответственно. В продажу в январе поступит и крокодиловый «багет», и отдельно серебряные брелоки в виде Baguette с эмалью. Это первое партнерство Fendi с ремесленниками за пределами Италии. А ремесленничество как часть истории дома крайне важно для марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка Fendi Baguette, созданная в партнерстве с Tiffany & Co.

Фото: Fendi Сумка Fendi Baguette, созданная в партнерстве с Tiffany & Co.

Фото: Fendi

Тут самое время рассказать еще об одной праздничной инициативе. Ведь кроме новых сумок к юбилею выходит и очень особенная книга Fendi «Hand in Hand» о сумках Baguette, созданных в итальянских ремесленных мастерских. В 2020 году компания запустила одноименную инициативу в честь своего любимого «багета». Пьемонтские вышивальщики, лигурийские филигранщики, ломбардийские багажных дел мастера, кампанийские резчики по дереву и другие хранители самых важных ремесленных традиций Италии по просьбе Сильвии Вентурини Фенди создали новые модели Baguette с помощью своих старинных техник и особенных материалов. В ход шло все: и растительная кожа, и кораллы, и золотой точеный мрамор, и древесина, и волокна дрока, и парча, и мозаики tesserae, и павлиньи перья. Менять нельзя было лишь прямоугольную форму Baguette, короткий плечевой ремешок и застежку с логотипом FF.

Получившиеся произведения декоративно-прикладного искусства выставили в прошлом году в музее, а в этом вместе с итальянским фотографом и художником Лоренцо Виттури запечатлели для книги. Над текстами трудились искусствовед и куратор Эудженио Виола, написавший эссе об эволюции мастерства от ремесла до неотъемлемой части моды, и Орсола де Кастро, основательница движения апсайклинга, дизайнер и писательница, которая рассуждает о важности ремесел. Кроме типографского тиража Fendi выпустят 25 экземпляров книги ручной работы на особенной бумаге из волокна итальянской конопли, которая добывается в Тоскане и перерабатывается в Умбрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумки Fendi Baguette из капсульной коллекции SJP

Фото: Fendi Сумки Fendi Baguette из капсульной коллекции SJP

Фото: Fendi

Сильвия Вентурини Фенди инициативу «Hand in Hand» обожает и считает одной из важнейших в истории дома: «Ошибка ремесленника может стать новой идеей. Это и есть высокая мода сегодня, тот самый кутюр. Мы сохраняем локальные традиции, а также передаем знания новым поколениям. На мой взгляд, именно так и выглядит устойчивое развитие — приверженность ручному труду и прозрачность взаимоотношений». Почему бы все эти ценности не вложить в «багет», раз уж хлеб во всех цивилизациях был символом мира.

Натела Поцхверия