Сердце имеет значение

В конце этого года российский ювелирный бренд MIUZ Diamonds выпустил кольца с центральными желтыми и бесцветными бриллиантами весом от 4 карат. В коллекции Royal Diamonds они выполнены в разных стилях, но объединены общей идеей — композиция каждого построена вокруг солирующего центрального бриллианта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо из коллекции Royal Diamonds от российского ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds Кольцо из коллекции Royal Diamonds от российского ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

Огранка «кушон» по форме представляет собой квадрат со скругленными углами. У нее довольно широкая площадка, отчего визуально драгоценный камень выглядит даже больше, чем на самом деле. В коллекции Royal Diamonds вышло два новых кольца с центральным желтым «кушоном» в окружении бриллиантовых багетов и кругов.

Огранка «радиант» — это гибрид старой французской квадратной огранки и прямоугольной огранки «ашер». Структура алмазных граней в ней построена так, что внутри камня создается эффект «колотого льда». В коллекции Royal Diamonds есть и одно кольцо с центральным «радиантом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо из коллекции Royal Diamonds от российского ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds Кольцо из коллекции Royal Diamonds от российского ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

Классическая огранка «изумруд» — одна из самых распространенных форм для бриллиантов крупных размеров, несмотря на то что для нее от драгоценного камня требуются высокие характеристики цвета и чистоты. MIUZ Diamonds предлагает два варианта колец с бриллиантовым «изумрудом». И, как и полагается, только одно кольцо с желтым бриллиантом огранки «сердце».

Сергей Данилян