Балет драгоценностей

Ювелирный бренд Mercury сделал своим поклонникам необыкновенный подарок на Новый год — подборку уникальных украшений с бриллиантами особо крупных размеров и выдающихся характеристик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Color, белое золото, сапфир (39 карат), бриллианты Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, сапфир, бриллианты огранки «ашер» Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Color, белое золото, сапфир (39 карат), бриллианты Фото: Mercury Колье Classic, белое золото, сапфир, бриллианты огранки «ашер» Фото: Mercury

Возглавляет драгоценный парад колье-чокер из белого золота с 62 бриллиантами огранки «ашер». Название этой квадратной разновидности огранки произошло от фамилии братьев Ашер, живших в Антверпене в конце XIX — начале XX века; в некоторых языках это слово означает богатство и счастье. Восьмиугольная огранка «ашер» по своему типу ступенчатая и состоит из площадки в окружении трех ярусов трапециевидных граней короны и трех—пяти ярусов трапециевидных граней павильона. Такой драгоценный камень, как правило, имеет 49, 57 или 75 граней. «Ашер» формой близка к изумрудной огранке и огранке «радиант», но у нее более широкие грани фасок, которые визуально образуют подобие диагонального креста, что требует от бриллианта чистоты не ниже VS2.

В колье Mercury с бриллиантами огранки «ашер» сразу несколько уникальных особенностей. Во-первых, каждый камень имеет свой собственный сертификат. Во-вторых, цвет бриллиантов в колье варьируется от D до G, а чистота от IF до VVS, а это характеристики бриллиантов высочайшего качества. В-третьих, в колье использована техника деграде, при которой в центре установлен бриллиант весом 2 карата, а от него в обе стороны расходятся камни с постепенно снижающейся каратностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Classic, белое золото, желтые (9,2 карата каждый) и бесцветные (общим весом 4,3 карата) бриллианты Фото: Mercury Серьги Classic, белое золото, бриллианты (1 и 3 карата) Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Серьги Classic, белое золото, желтые (9,2 карата каждый) и бесцветные (общим весом 4,3 карата) бриллианты Фото: Mercury Серьги Classic, белое золото, бриллианты (1 и 3 карата) Фото: Mercury

Достойную пару колье составляют серьги из белого золота с двумя грушевидными бриллиантами 1 и 3 карат в каждой. Характеристики бриллиантов безупречны — цвет D, чистота IF Type II A. Для бриллиантов такой группы допускаются только незначительные поверхностные дефекты и полное отсутствие внутренних дефектов при просмотре с десятикратным увеличением. Бриллианты типа II — самые редкие и дорогие, так как содержат крайне малое количество азота. Считается, что менее чем 2% от всех бриллиантов относятся к этой категории, и именно такие камни принято называть инвестиционными.

Следом стоит рассказать о кольце из белого золота с центральным бриллиантом круглой огранки весом больше 10,5 карата цвета D со свойством Triple Excellent — показатель одновременно идеальных полировки, симметрии и огранки. О кольце с центральным бриллиантом огранки «изумруд» весом 10 карат цвета G и чистоты VS. И о браслете из белого золота с 46 бриллиантами огранки «изумруд» весом 1 карат каждый, причем у каждого из них есть свой собственный сертификат GIA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Color, белое золото, изумруды (общим весом 13,38 карата) Фото: Mercury Кольцо Classic, белое золото, сапфир, бриллианты (центральный камень весом 10,5 карата) Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Серьги Color, белое золото, изумруды (общим весом 13,38 карата) Фото: Mercury Кольцо Classic, белое золото, сапфир, бриллианты (центральный камень весом 10,5 карата) Фото: Mercury

У Mercury найдутся украшения и с редкими цветными драгоценными камнями. Например, кольцо из белого золота с бриллиантами и центральным 39-каратным шриланкийским сапфиром редкого синего оттенка. Или подвеска из белого золота с 33-каратным рубеллитом и бриллиантами.

Чистота и инвестиционная ценность установленных в украшения драгоценных камней — гордость ювелирной компании с самого начала, с момента ее создания в 2015 году. Теперь, когда возможность приобрести серьезное бриллиантовое колье или серьги стала почти чудом, Mercury предлагает ассортимент украшений, равных которому в стране нет.

Сергей Данилян