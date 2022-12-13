Бывший главврач горбольницы им. Гринберга трудоустроился в МСЧ №1

Бывший главврач горбольницы им. С. Н. Гринберга Сергей Наумов трудоустроился в клинико-медико-санитарной части №1 (бульвар Гагарина, 68). Как сообщил «Ъ-Прикамье» Сергей Наумов, в лечебном учреждении он занял должность заместителя главного врача по медицинской части. Этот пост господин Наумов занял 21 ноября. Отметим, что главврачом КМСЧ №1 является Денис Михайленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Сергей Наумов покинул должность главврача горбольницы им. Гринберга 19 ноября. Свой уход он объяснил личными мотивами. Информированный источник тогда отмечал, что новым местом работы господина Наумова может стать клинико-медико-санитарная часть №1.

И. о. главврача горбольницы им. С. Н. Гринберга назначили Константина Шипигузова, работавшего до этого замом главврача по хирургии. Константин Шипигузов является врачом-нейрохирургом высшей категории.

Сергей Наумов возглавил ГКБ им. Гринберга в ноябре 2020 года. Ранее господин Наумов в течение восьми лет занимал пост главврача краевого клинического кардиологического диспансера (ККД, бывший «Институт сердца»).