«У Белграда мало шансов переломить ситуацию в свою пользу»

Белград 15 декабря планирует запросить у НАТО согласие на отправку сербских военных в Косово. Такая возможность предусмотрена одной из резолюций Совбеза ООН, напомнил президент Александр Вучич. Обращение готовится на фоне роста напряженности между властями частично признанной республики и проживающим на ее территории сербским меньшинством. При этом, как отмечают СМИ, в Белграде осознают, что их запрос наверняка отклонят. На тот же день запланирована подача заявки Косово на вступление в Евросоюз. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, этот регион имеет все шансы стать головной болью для Европы на многие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Уже на этой неделе, 15 декабря, Косово подаст официальную заявку на вступление в Евросоюз. И один из двух высших руководителей объединенной Европы — глава Евросовета Шарль Мишель — уже подтвердил, что обращение обязательно рассмотрят. В Белграде вся эта история, которая наложилась на рост напряженности на севере Косово, вызывает возмущение и негодование.

Там напоминают, что Вашингтонское соглашение, подписанное два года назад между лидерами Сербии и Косово в присутствии президента США, предусматривало прямо противоположное. Согласно ему, Косово не должно было предпринимать никаких шагов по вступлению в международные организации и союзы без согласования с Белградом.

Но за прошедшие с тех пор два года ситуация в мире изменилась столь радикально, что многие прежние документы, обязательства, меморандумы утратили силу. Сегодня действует иная логика: в глазах руководителей Евросоюза Сербия не совсем надежный партнер, который до сих пор связан непостижимыми для Брюсселя узами с Россией, не присоединился к санкциям и вообще проводит чересчур самостоятельную политику, не вписывающуюся в строгие европейские стандарты.

Другое дело — косовские албанцы. Во всех глобальных конфликтах, в которые вступил коллективный Запад (будь то с Москвой или с Пекином), они однозначно и безоговорочно на стороне США и Европы.

А значит, можно закрыть глаза на такие детали, как нарушение прав сербов, компактно живущих на севере Косово. В глобальной и беспощадной схватке с геополитическими оппонентами они — побочные жертвы. Они на периферии общественного интереса, их судьбы на фоне украинской катастрофы мало кого волнуют. О косовских сербах почти не пишут западные СМИ, им нечасто посвящают сюжеты в теленовостях.

Если косовская полиция будет жестко с ними разбираться, даже если дойдет до вооруженных столкновений и жертв, возмутятся от силы несколько депутатов Европарламента, и то не от самых влиятельных политических сил. Такова суровая реальность, и властям в Белграде неизбежно придется с ней считаться. Как и с тем неприятным обстоятельством, что в случае серьезного конфликта на севере Косово, если Сербия решит в него вмешаться, Москва при всем желании не сможет ей помочь.

Территория Сербии со всех сторон окружена членами НАТО или странами, стремящимися туда. От России она герметично изолирована. А западный воинский контингент уже там: в Косово и по соседству. И в случае серьезного сербско-албанского конфликта нетрудно догадаться, на чьей стороне он выступит. Так что в долгосрочной перспективе судьба косовских сербов незавидная.

У Белграда мало шансов переломить ситуацию в свою пользу. Но и для Европы все отнюдь не безоблачно. Несмотря на свою внешнюю лояльность, Косово — узел проблем, противоречий, внутренних конфликтов, не говоря уже о межэтнических. Так что и для Брюсселя эта мятежная сербская провинция грозит на долгие годы стать еще одной головной болью.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".