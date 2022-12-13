Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания «Власть» удалить несколько новостей об Украине

Казахстанское издание «Власть» сообщило, что получило от Роскомнадзора несколько уведомлений с требованием удалить с сайта новости о военной операции на Украине. В случае отказа ведомство пригрозило заблокировать ресурс на территории России. Редакция «Власти» заявила, что не будет исполнять этот запрос.

«"Власть" — казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру»,— говорится в заявлении на сайте редакции.

За третий квартал Роскомнадзор удалил или заблокировал более 89 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них якобы было 20 тыс. фейков о военной операции на Украине. Ведомство стало активнее блокировать ресурсы после того, как в марте президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за фейки о военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер