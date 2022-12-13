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Коммерсантъ FM
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Основатель криптобиржи FTX задержан на Багамах по запросу США

Правоохранительные органы Багамских островов задержали экс-гендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Запрос на арест выдали США.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс сообщил в Twitter, что задержание происходило «на основании засекреченного обвинительного заключения». Власти обещают рассекретить его позже.

По информации The New York Times, господина Бэнкмана-Фрида обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым в деле.

FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Еще в начале осени бизнес оценивался в $32 млрд. Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, который имеет богатый опыт работы с банкротствами, в том числе энергокомпании Enron. Господин Рэй уже заявил, что не видел столь ужасного состояния компании за весь свой 40-летний опыт проведения реструктуризаций.

О крахе FTX — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Леонид Уварчев

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