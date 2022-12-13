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Коммерсантъ FM
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В Приморье экс-глава филиала «Росгранстроя» обвиняется в присвоении премий подчиненных

Приморская транспортная прокуратура направила в Ленинский райсуд Владивостока уголовное дело по обвинению бывшего директора филиала ФГКУ «Росгранстрой» в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«По версии следствия, в период с 2018 по 2020 гг. директор учреждения в силу должностных полномочий неоднократно принимал решения о материальном поощрении отличившихся работников, которым предлагал часть полученных в виде премий денежных средств передавать ему»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего, по данным следствия, обвиняемый «присвоил более 400 тыс. руб. премиальных выплат подчиненных работников», которыми распорядился по собственному усмотрению. Известно, что филиал «Росгранстроя» в то время возглавлял Игорь Хрущев.

Господин Хрущев являлся видным функционером «Единой России». Он занимал пост руководителя Международного партийного центра «Единой России» во Владивостоке с момента его создания в мае 2019 года. В апреле 2021 года Игорь Хрущев со скандалом был исключен из партии власти. Поводом послужила видеозапись, на которой тот выбрасывал на обочину дороги во Владивостоке канистру из-под машинного масла. Секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» губернатор Олег Кожемяко этим возмутился и пообещал, что функционер понесет наказание за свой проступок.

Алексей Чернышев, Владивосток

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