Функционер «Единой России» в Приморье будет исключен из партии из-за скандала с мусором

Секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» губернатор Олег Кожемяко анонсировал исключение из партии главы Международного партийного центра «Единой России» Игоря Хрущева. Поводом для санкции послужил скандал, в котором замешан функционер: была опубликована видеозапись, на которой господин Хрущев выбрасывает на обочину канистру из-под машинного масла.

«Более месяца прошло, как я попросил снять с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" Игоря Хрущева. Все помнят его проступок с канистрой. В течение месяца не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов, поэтому сейчас принято решение не только об оставлении (Хрущевым.— “Ъ”) должности, но и об исключении его из партии»,— заявил Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

В начале марта в интернете появился видеоролик, на котором Игорь Хрущев достает из багажника своего автомобиля пустую канистру и выбрасывает ее на обочину одной из улиц Владивостока. После этого Олег Кожемяко заявил, что господин Хрущев понесет наказание за свой проступок. «Мне кажется, что самый правильный вариант — это лишение всех должностей, приостановка в партии, ну и его работа по искуплению своей вины перед горожанами в виде отдельного сквера. Самое лучшее будет для него, если он за свои деньги обустроит какой-то сквер, создаст сквер и передаст его жителям города»,— сказал губернатор.

Тем не менее за месяц после инцидента никакие санкции по партийной линии к Игорю Хрущеву применены не были. «За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители»,— пообещал секретарь Приморского отделения «Единой России».

Игорь Хрущев возглавляет Международный партийный центр «Единой России» во Владивостоке с момента его создания в мае 2019 года.

Господин Хрущев сегодня не ответил на звонок “Ъ”.

Алексей Чернышев, Владивосток