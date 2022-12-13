Group4Media: рекламный рынок в 2022 году упадет на 26%

Снижение инвестиций в рекламу в России в 2022 году составит 26%, следует из обновленного прогноза Group4Media. Его сегодня, 13 декабря, на ежегодной конференции Group4Media TYNY (This Year Next Year) озвучила гендиректор медиахолдинга Мария Колосова. В июне группа прогнозировала падение расходов на рекламу на 38%. По обновленному прогнозу группы инвестиции в телерекламу по итогам года упадут на 13%, в интернет-рекламу — на 39%, в рекламу в прессе — на 49%. Сегмент наружной рекламы в то же время покажет рост на 4%; рекламы на радио — на 3%. В июне прогноза по сегментам Group4Media не давала.

В 2023 году, согласно прогнозам медиахолдинга, рынок может начать восстанавливаться. Потенциальный рост в 2023 году составит 5%. «С учетом текущего прогноза по росту ВВП и сложившейся ситуации мы ожидаем, что рекламный рынок России продолжит трансформироваться. Такие факторы, как локализация бизнеса некоторых международных компаний, развитие параллельного импорта, выход на рынок новых брендов, способны помочь рекламной индустрии вернуться к росту в 2023 году»,— отметила Мария Колосова. Согласно текущим прогнозам Минэкономразвития, спад ВВП РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 0,9%.

Суммарный объем затрат на рекламу в первые три квартала 2022 года упал на 6%, до 385 млрд руб., говорилось ранее в отчете Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). АКАР уже третий квартал подряд не публикует оценки в цифрах по отдельным сегментам рынка, объясняя это необходимостью перестраивать систему оценки.

Валерия Лебедева