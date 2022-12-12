Бюджет защитился от коммунистов

Бюджетный комитет заксобрания Нижегородской области большинством голосов отклонил поправки фракции КПРФ на сумму более 3 млрд руб. Коммунисты предлагали сократить расходы на праздники, спорт и государственные СМИ, перераспределив 3 млрд руб. на начало строительства регионального онкологического центра. Однако в правительстве уверены, что регион самостоятельно не потянет этот проект, подорожавший до 12 млрд руб., а с точки зрения минздрава, он не особо нужен. При этом выяснилось, что на достройку Дома правительства Нижегородской области нужно еще более 800 млн руб. Кремлевский долгострой подорожал до 2 млрд руб., и неясно, сколько еще денег придется вложить в его отделку — в 2024 году корпус хотят завершить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты решили достраивать Дом правительства в кремле, а не начинать стройку онкоцентра в Новинках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутаты решили достраивать Дом правительства в кремле, а не начинать стройку онкоцентра в Новинках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед принятием бюджета Нижегородской области на 2023 год депутаты комитета заксобрания по бюджету рассмотрели поправки фракций. Больше всего их было от фракции КПРФ. Компартия ранее пыталась пролоббировать через Госдуму РФ выделение 9 млрд руб. федерального финансирования на проект строительства нижегородского онкоцентра в Новинках, но получила отказ. Вице-спикер заксобрания Владислав Егоров напомнил, что в правительстве РФ при обсуждении этого вопроса сообщили, что «бюджет региона чувствует себя вполне неплохо».

«Надо показать Федерации, что мы изыскиваем областные средства и начинаем самостоятельно строить онкологический центр», — заметил он.

Заместитель губернатора Егор Поляков парировал, что за счет областных бюджетных средств этот центр построить невозможно, так как все крупные инфраструктурные проекты Нижегородская область строит в основном за счет федеральных денег. «Стоимость онкоцентра в сегодняшних ценах составляет порядка 12,5 млрд руб. Если мы сейчас начнем строить его только за счет областных денег, эта история растянется на 20 лет, а за такие сроки строить не нужно», — пояснил чиновник.

По его словам, областное правительство не первый год лоббирует финансирование строительства онкоцентра в правительстве РФ и Совете Федерации, однако все резолюции в поддержку получают отказ на уровне Минздрава РФ. «С точки зрения министерства здравоохранения, Приволжский федеральный округ уже обеспечен такого рода центрами и строить еще один в Нижнем Новгороде нецелесообразно», — пояснил Егор Поляков.

Коммунисты, напротив, считают, что в городе-миллионнике с его непростой ситуацией онкозаболеваемости такой медицинский центр необходим. В связи с этим они подготовили целый ряд поправок о перераспределении 3 млрд руб. на создание онкоцентра. В частности, фракция КПРФ предложила сократить 1,1 млрд руб. с расходов нижегородского министерства культуры на организацию праздников и общественных мероприятий, еще на 1,2 млрд руб. сократить расходы на командные виды спорта, в том числе не выплачивать субсидию в 600 млн руб. хоккейному клубу «Торпедо».

Среди других предложений коммунисты предложили секвестировать на 317 млн руб. расходы по линии миниформтехнологий на цифровизацию и поддержку проектов «Умные города» Нижегородской области, на 190 млн сократить траты на областные СМИ и снять еще 100 млн руб. с кремлевского долгостроя — Дома правительства (14-й корпус кремля).

Все эти поправки по сокращению расходов были последовательно отклонены депутатским большинством, которое прислушалось к мнению членов областного правительства.

Так, министр финансов Ольга Сулима заявила, что «весь спорт в Нижегородской области погибнет», если по просьбе фракции КПРФ сократить две трети финансирования команд. Министр информтехнологий Александр Синелобов заявил, что им в случае принятия предложенных поправок придется остановить поддержку сайтов госорганов, внедрение электронного документооборота и системы финансовых транзакций с муниципалитетами.

Начальник управления информационной политики Полина Буянова добавила, что предложенный коммунистами секвестр приведет к тому, что на 50% сократится содержание телекомпании ННТВ и всех печатных изданий правительства, целиком без субсидий останутся районные газеты, а область лишится спортивных трансляций игр по хоккею и волейболу.

При обсуждении бюджетных поправок выяснилось, что на достройку Дома правительства Нижегородской области кроме запланированных 100 млн руб. управделами просит выделить еще 177 млн. «Это ровно та сумма, которая позволит нам продолжать строительство и провести обязательные работы по эксплуатируемой крыше, электроснабжению, гидроизоляции, чтобы не получилось как в прошлый раз, когда критические протечки испортили результат», — пояснил управляющий делами правительства Тимофей Шульга.

Стройка Дома правительства с переменным успехом ведется с 2008 года, а управделами сообщил, что на достройку кремлевского корпуса нужно 871 млн руб. по госэкспертизе, и с учетом уже потраченных 1,2 млрд руб. стоимость объекта превысит 2 млрд руб. В следующем году стройка Дома правительства завершена не будет, ориентировочный срок ввода — середина 2024 года.

Коммунисты потребовали смету и отчет, какие еще траты возникнут при перепрофилировании Дома правительства в музейно-выставочное пространство. Однако идея по выселению чиновников из кремля в еще не построенный на Сенной площади «правительственный квартал» далека от реализации, и достраиваемый корпус будет пока именно административным.

Роман Кряжев