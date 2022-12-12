В Чувашии без света остаются 138 населенных пунктов

В Чувашии к сегодняшнему вечеру, 12 декабря, без электроснабжения после ледяного дождя остаются 138 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях республики. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

По данным оперативной сводки, для ликвидации последствий привлечены 342 человека и 109 единиц техники, в том числе бригады из соседних субъектов.

Вчера, 11 декабря, глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что отключение электроэнергии произошло в 90 населенных пунктах с населением более 26 тыс. человек. По данным МЧС, 11 декабря обрыв ЛЭП в Чувашии произошел из-за обильного снегопада и ледяного дождя.

Эрдни Кагалтынов