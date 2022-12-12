Сломали парус

Суд в Крыму рассмотрит иск Леонида Тазьбы — девяностолетнего автора мемориала героям Эльтигенского десанта — к фирме-подрядчику «Век», которая реставрировала памятник без привлечения скульптора. Истец утверждает, что реставраторы нарушили его авторские права, вмешавшись в конструктив мемориала, повредив поверхность скульптурной группы и установив на ней бутафорные надгробия. Скульптор требует устранить недостатки и запретить проводить на памятники какие-либо работы без согласования с ним. Юристы считают, что закон напрямую не регулирует защиту авторских прав скульптора на стадии реставрации, поэтому в суде подлежит применению закон по аналогии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптор требует вернуть памятник в первоначальное состояние и не проводить на нем работы без согласия автора

Фото: sl.lib48.ru, kerch.rk.gov.ru Скульптор требует вернуть памятник в первоначальное состояние и не проводить на нем работы без согласия автора

Фото: sl.lib48.ru, kerch.rk.gov.ru

В Севастополе Двадцать первый арбитражный апелляционный суд рассмотрит иск девяностолетнего автора мемориального комплекса «Герои Эльтигенского десанта» в Керчи Леонида Тазьбы к реставрировавшей памятник компании-подрядчику. Скульптор считает, что ООО «Век» при реставрации нанесло мемориалу существенный вред. Информация об этом опубликована в картотеке судебной инстанции, апелляционная жалоба имеется в распоряжении «Ъ-Кубань». Слушания в апелляционном суде назначены на двадцатое декабря.

Ранее Арбитражный суд Крыма по иску администрации Керчи уже обязал ООО «Век» устранить ряд нарушений, допущенных при реставрации. Однако скульптор, вошедший в дело на стадии апелляционного рассмотрения с самостоятельными исковыми требованиями, настаивает на том, чтобы объект привели в первоначальное состояние и запретили кому-либо вмешиваться в конструктив памятника без согласования с автором.

Мемориальный комплекс «Герои Эльтигенского десанта» в Керчи установлен в память о советских воинах, высадившихся на берегу Керченского пролива в 1943 году, удерживавших плацдарм в течение 44 дней, сумевших пройти в тыл оккупантов и захватить гору Митридат. Памятник соорудили в 1985 году. Железобетонный обелиск «Парус» высотой двадцать метров расположен на юге Керченской бухты. Местные жители рассказывают, что проходящие мимо него через пролив суда гудком отдают дань памяти павшим участникам десанта. Объект внесен в федеральный реестр объектов культурного наследия России.

Согласно документам суда в 2015 году керченские власти заключили контракт с ООО «Век», согласно которому компания обязалась отреставрировать объект за 19,6 млн руб. Летом 2021 года минкульт Крыма отказался принимать работы, указав на отсутствие на мемориальной доске букв и трещины на ней, наплывы на отделке памятника, а также на оставшиеся следы клея. Дело оказалось в суде. Подрядчик возражал против иска, отмечая, что для исполнения требований об устранении недостатков ему необходимо отсутствующее у него разрешение крымского минкульта. Суд счел эти доводы несостоятельными и удовлетворил иск городских властей.

Леонид Тазьба считает, что мемориал не находился в аварийном состоянии, а акт об аварийности составлен неправомерно. «У меня есть подозрения, что целью работ являлось исключительно освоение бюджета. Но самое главное, в ходе проведения реконструкции памятник получил повреждения: поверхность обелиска была вскрыта, после чего отверстия заделаны контрафактным материалом и заштукатурены, под штукатуркой начался процесс разрушения»,— говорит господин Тазьба.

Кроме того, по словам скульптора, цвет паруса был изменен с серого на белый (теперь он отличается от цвета барельефов), рядом уложены фиктивные надгробные плиты с именами героев СССР, имитирующие захоронение, которого на самом деле не существует. Скульптор также считает, что решение о проведении противоаварийных работ, принятое госкомитетом по охране объектов культурного наследия Крыма без его участия, а также недопуск его к авторскому надзору за этими работами нарушили его авторские права и в итоге нанесли вред мемориалу.

С помощью московского Союза юристов нового времени «ЮНОВА» господин Тазьба обратился в апелляционный суд с жалобой как непривлеченное к делу лицо и заявил самостоятельные исковые требования к городским властям и ООО «Век».

Оперативный комментарий по ситуации с мемориальным комплексом в администрации Керчи получить не удалось. Собственник ООО «Век» Сергей Чернядьев на вопрос, почему к работам не был привлечен автор, ответил, что действовал в рамках контракта с разрешения госорганов, а документов, подтверждающих авторство памятника, ему никто не предъявлял. В минкульте Крыма сообщили, что по закону выдача разрешения на реставрационные работы не требует согласования с авторами, а заключение о проведении реставрационных работ публиковалось на сайте ведомства.

Юристы отмечают, что сведения о памятнике федерального значения, включая и данные об авторе, размещены в открытом доступе на портале Минкультуры России. Более того, реставрационные работы не должны нарушать первоначальный облик объекта и вносить в него изменения. Относительно процессуальных перспектив спора в Союзе «ЮНОВА» считают, что действующие нормы защищают право автора на неприкосновенность созданного им объекта, а также право надзора в момент создания памятника, однако прямого указания на наличие такого права у автора на стадии реставрации не содержат. «Поэтому данный спор предстоит рассматривать в суде с учетом применения закона по аналогии, разумности и справедливости, при неукоснительном соблюдении ст. 44 Конституции России и закона России №73 "Об объектах культурного наследия..."»,— полагают в юридической фирме.

Михаил Волкодав

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