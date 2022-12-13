Смольный обещает устранить дефицит соцобъектов за три года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в течение трех ближайших лет в городе будет устранен дефицит социальных объектов. В частности, глава города пообещал построить к 2025 году 62 школы и 106 детских садов. Депутаты напоминают, что как минимум бюджет на 2023 год не предусматривает прорыва в социальном строительстве, о котором говорят в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Весь дефицит, накопленный за полтора десятка лет, планируем полностью закрыть к началу 2025 года. И будем строить в дальнейшем ровно столько школ и детских садов, сколько положено при вводе новых кварталов»,— цитирует слова Александра Беглова на прямой линии с горожанами пресс-служба петербургского правительства. В 2023 и в 2024 годах в городе запланировано самое интенсивное строительство школ и детских садов, «город делает настоящий рывок», говорится в сообщении Смольного.

В Приморском районе в 2023 году откроется школа на 550 мест, еще одна школа на 825 мест будет построена в Каменке. В 2024 году в районе откроются четыре школы. В 2024 году в Приморском районе запланированы к вводу также четыре школы, одна из которых — на 1750 мест.

В Невском районе две школы на 825 мест вводятся в 2023 году на Дальневосточном проспекте и в Усть-Славянке. В 2024 году школа на 1375 мест будет введена на Октябрьской набережной и еще одна — на 1650 мест — в Рыбацком (Усть-Славянка).

В Выборгском районе, в Парголово, в декабре этого года сдается школа на 1925 мест. В следующем году здесь откроется еще одна школа на 825 мест, также готовится к открытию школа на 550 мест на Болотной улице.

По данным комитета по образованию Санкт-Петербурга, заполненность петербургских школ к 1 сентября 2022 года составляла 110–115%, нехватка мест в образовательных учреждениях составляет почти 72 тыс., а в детских садах эта цифра достигает 26 тыс. К началу учебного года в Петербурге сдали восемь школ, всего в 2022 году, как сообщала пресс-служба ведомства, город планировал построить 13 школ на 12,4 тыс. учащихся и 26 детских садов мощностью 5245 мест.

По словам Александра Шишлова, председателя Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Яблоко» и члена комиссии ЗакС по образованию, культуре и науке, дефицит социальных объектов в ряде районов города — известный факт, о котором постоянно говорят избиратели. «Такая ситуация вызвана в первую очередь многолетними управленческими ошибками, в результате которых прибыльное жилищное строительство развивалось отдельно и опережало создание необходимой социальной инфраструктуры».

Как быстро получится ликвидировать это отставание, зависит от того, какие приоритеты будут заложены в городской бюджет в будущем, отмечает господин Шишлов. «Принятый бюджет на 2023 год таких гарантий пока не дает, и это было одной из причин, почему фракция "Яблоко" его не поддержала»,— напомнил депутат.

Александра Тен