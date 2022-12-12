Архитекторов пригласили к столикам

Компания «Астерия», владеющая одним из крупнейших торговых центров Екатеринбурга — «Алатырь», объявила торги в связи с реконструкцией и реконцепцией фуд-корта ТРЦ. Согласно документам, контрагент должен будет разработать дизайн-проект общественного пространства. Администрация ТРЦ планирует, что помимо существующих заведений на площадку зайдут четыре новых ресторана. Строительные работы планируют начать летом, а открыть фуд-корт планируют к осени 2023 года. По мнению экспертов, обновленный фуд-корт может привлечь в ТРЦ новых посетителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В одном из крупнейших торговых центров Екатеринбурга — ТРЦ «Алатырь» планируют реконструировать часть этажа, которую занимает фуд-корт. Для этого ООО «Астерия», которое владеет ТРЦ, объявило торги по поиску контрагента, который должен разработать дизайн-проект с последующим выполнением проектных работ (рабочей документации) по концепции и авторскому сопровождению реализации. Цена в торгах не указана.

Согласно данным, опубликованным на электронной площадке, общая площадь для проектирования составляет 1,2 тыс. кв. м. На сайте центра указано, что сейчас на фуд-корте представлено девять заведений на 150 мест. Среди них известные стрит-фуд точки — Burger King и KFC. Как рассказала «Ъ-Урал» директор «Алатыря» Ксения Бельская, администрация ТРЦ пригласила разместиться на площадке четыре новых ресторана при условии, что их концепции изначально будут вписаны в проект реконцепции. Речь идет о популярных заведениях «Своя компания», «ХочуПури», «Вилка-ложка» и «IL Патио».

ООО «Астерия» входит в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей» и управляет ТРЦ «Алатырь» площадью более 73,4 тыс. кв. м. ТРЦ был построен в 2009 году. На девяти этажах торгового центра располагаются более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, состоящий из девяти залов на 1,3 тыс. мест, фуд-корт, фитнес-клуб с бассейном и спа-зоной. В конце ноября 2022 года «Алатырь» выставили на продажу за 1,750 млрд руб.

В техзадании говорится, что на разработку дизайн-проекта контрагенту дается 60 дней и 60 календарных дней на разработку рабочей документации. Общий срок выполнения работ должен составлять не более 140 дней. «Работы могут быть выполнены подрядчиком досрочно. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе ТРЦ»,— говорится в документе.

По словам госпожи Бельской, интерес к торгам проявили как местные архитектурные компании, так и федеральные. По ее словам, начать строительные работы на фуд-корте планируют летом следующего года, а открыть обновленное пространство осенью. Как отмечают представители компаний, которые намерены участвовать в торгах, концепции фуд-кортов, где можно только поесть, уже устарели, и сейчас администрации торговых центров стараются сделать на их месте современные общественные пространства.

«Торговый центр давно уже не воспринимается как просто место, где можно купить вещи или продукты. Сейчас это место, где вы можете провести весь день. Функция больше становится развлекательной, появляются места с временными рабочими местами, хорошие кафе сетевых или авторских брендов. Фуд-корт уже не должен быть разделен на разные бренды, пространство должно быть единым, с различными по приватности местами приема пищи. Более актуальная версия фуд-корта это гастрохолл, где посетитель в модной современной атмосфере может попробовать авторскую кухню разных стран и культур»,— рассказал «Ъ-Урал» управляющий партнер IND architects Андрей Сидоров. Отметим, что два года назад другой популярный ТРЦ Екатеринбурга — «Гринвич» на месте одного из фуд-кортов открыл фуд-маркет Estory, где работает порядка 40 корнеров.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, реконструкция фуд-корта может повысить привлекательность ТРЦ и способствовать улучшению конверсии посетителей. «Это назревшая история в целом ряде торговых центров, потому что такой бессистемный фуд-корт, который есть в устаревших торговых центрах, не является значимым драйвером и привлекательным для клиентов. Создание фуд-холла действительно может положительно влиять на трафик, и такая тенденция наблюдается в городах-миллионника»,— пояснил господин Бурмистров.

Мария Игнатова