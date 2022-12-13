Капитальный разнос

Депутаты кубанского парламента на декабрьской сессии дадут оценку ходу выполнения региональной программы капремонта многоквартирных домов. Согласно подготовленному к заседанию документу, основными проблемами в сфере выполнения программы капремонта на Кубани парламентарии считают низкое качество осуществляемых подрядчиками работ и сохранение высокой задолженности по взносам на капремонт со стороны собственников жилья. Эксперты считают, что вынесенные на обсуждение проблемы могут эффективно решаться в домах, спецсчетами которых управляют собственные управляющие организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Законодательное собрание Краснодарского края на сессии 13 декабря даст оценку ходу выполнения краткосрочного плана региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2020–2022 годы. Как следует из предлагаемого к принятию законопроекта, опубликованного на официальном сайте ЗСК, актуальными проблемами пока остаются недочеты с формированием плана, из-за которых ряд объектов выбывают из перечня работ по разным причинам, недостаточное качество выполняемых подрядчиками работ, а также сохранение стабильно высокой задолженности собственников по взносам на капремонт.

По данным краевых властей, в региональную программу капремонта включено 19 220 многоквартирных домов. По их количеству Кубань занимает седьмое место в России. Краткосрочным планом на 2020–2022 годы предусмотрен капремонт в 2448 из них. За истекший период отдельные виды работ на сумму 9,4 млрд руб. выполнены в 2307 домах. В рамках этапа текущего года по состоянию на начало декабря работы выполнены в 622 многоквартирниках (92% от плана).

Проанализировав информацию краевого министерства ТЭК и ЖКХ, депутаты выявили, что из-за ошибок в формировании плана по капремонту (в том числе из-за представления муниципалитетами недостоверной информации о технических параметрах домов и несоответствия их адресов данным адресной системы) ряд жилых объектов исключался из перечня. Кроме того, в некоторых случаях собственники жилья принимали решения о переносе сроков капремонта, либо не допускали подрядчиков к работам. По этим причинам из краткосрочных планов были исключены 90 многоквартирных домов.

«Большое количество претензий к качеству выполненных работ свидетельствует об отсутствии должного строительного контроля за деятельностью подрядчиков»,— говорится в документе.

Со ссылкой на данные госжилнадзора отмечается, что по итогам выездных проверок в отношении регионального оператора по 624 домам, отремонтированным в 2020 году, было выявлено 370 нарушений качества выполненных работ, в результате которых региональному оператору было выдано более 200 предписаний на устранение недостатков. Несмотря на жесткие критерии отбора подрядчиков (всего на Кубани работает 323 организации), не все из них справляются с обязательствами, в результате чего 18 договоров с 13 подрядчиками было расторгнуто.

Также из проекта постановления следует, что сумма задолженности по взносам на капремонт более чем по 583 тыс. лицевым счетам превышает 2,7 млрд руб., что сопоставимо с объемом годового финансирования мероприятий по капремонту. При этом отмечается, что сумма задолженности остается стабильно высокой на протяжении длительного времени, несмотря на то что региональный оператор активизировал работу по ее взысканию.

По мнению специалиста краснодарской юридической компании «Старлекс» Татьяны Ефремовой, попытки собственников уклониться от взносов на капремонт могут повлечь за собой лишь иск от владельца спецсчета. Вместе с тем, отмечает юрист, в ходе процесса можно будет просить суд о применении правила об исковой давности, и тогда истцу удастся взыскать долг лишь в пределах трехлетнего срока. «Однако для этого придется активно участвовать в процессе, потому что суд без соответствующего ходатайства исковую давность не применит. Также при желании продать квартиру возникнут проблемы со сделкой, так как вряд ли покупатель захочет приобретать объект с долгами»,— говорит юрист.

В случае же, если ремонт произведен некачественно, то, по словам госпожи Ефремовой, можно обратиться либо в Госжилинспекцию, либо прокуратуру, либо в суд.

Краевые депутаты собираются рекомендовать регоператору наладить эффективный контроль за качеством капремонтов, министерству ТЭК и ЖКХ — подумать над необходимостью госпрограммы, позволяющей финансировать из бюджета капремонты домов, являющихся объектами культурного наследия, а также домов с количеством квартир до 30, Госжилинспекции края — усилить контроль за регоператорам, а муниципалитетам — обеспечить достоверность данных, предоставляемых для формирования региональной программы.

Руководитель Краснодарского отделения Гильдии управляющих компаний России Ирина Павлович считает, что как минимум часть из выявленных краевыми властями проблем может решаться более эффективно за счет поддержки управляющих организаций, которые самостоятельно управляют спецсчетами своих домов.

«Мне видится, что управляющая компания, которая непосредственно работает на доме, знает этот дом и находится в тесном контакте с жильцами, будет более заинтересована и в работе по собираемости платежей за капремонт, и в ведении информационной и претензионно-исковой работы по фактическому взысканию долгов. Также я уверена, что управляющая компания будет гораздо лучше работать с подрядчиками, добиваясь качества выполняемых ими работ, потому что опять же она имеет в этом прямую заинтересованность как организация, непосредственно обслуживающая дом, и чувствует ответственность перед жильцами. Я полагаю, все это приведет и к росту качества контроля и снижению нагрузки на надзорные органы»,— отмечает она.

Начальник управления городского хозяйства Новороссийска Александр Павловский согласен, что проблема с качеством выполняемых работ существует, но считает, что ее нужно решать за счет ужесточения критериев к отбору организаций, осуществляющих технический надзор. «Целесообразно приять меры по открытию этого рынка для большего количества подрядных организаций, чтобы повысить конкуренцию между ними»,— рассказал чиновник.

Михаил Волкодав

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