Депутат от «Единой России» погиб в ДТП на уральской трассе

На трассе в Свердловской области в ДТП погиб 63-летний депутат от «Единой России», заместитель председателя думы Ивделя Федор Суслов. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в администрации Ивдельского городского округа. Напомним, авария произошла около 13:40 в воскресенье, 11 декабря. На уральской трассе внедорожник Land Cruiser, за рулем которого был Федор Суслов, столкнулся с рейсовым автобусом.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в автобус. Мужчина погиб на месте. В автобусе, который ехал по маршруту №509 Карпинск—Краснотурьинск—Екатеринбург, находились 27 пассажиров и водитель. Пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ДТП прокуратурой Нижней Туры поставлены на контроль ход и результат доследственной проверки. Кроме того, прокуратура даст оценку организации работ по зимнему содержанию дорог на поднадзорной территории.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург