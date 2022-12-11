На трассе Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП

11 декабря на 235 километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись автомобиль Land Cruiser и автобус Yutong, который ехал по маршруту №509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД России Валерия Горелых, 63-летний водитель внедорожника, предприниматель из Ивделя, выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Мужчина погиб на месте. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились 27 пассажиров и водитель. Пять человек получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Константина Левина. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза»,— рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Вечером 10 ноября под Нижним Тагилом произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 38 детей и семь взрослых. В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области рассказали, что автобус ехал из Североуральска в поселок Черноисточинск для посещения Арт-резиденции, но в пути водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет. Доставать его пришлось с помощью автокрана.

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Катерина Якушева