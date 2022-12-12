Владельцу ГК «Башмилк» Александру Никитину грозит восемь лет лишения свободы

Прокуратура Башкирии попросила приговорить владельца группы компаний «Башмилк» Александра Никитина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Ильнур Салимьянов, представляющий в суде интересы предпринимателя Олега Макаренко, признанного потерпевшим от действий господина Никитина.

Александр Никитин обвиняется в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По материалам дела, с июля 2019 по январь 2020 года господин Никитин, являясь гендиректором и собственником двух компаний, создал формальный документооборот, в результате чего средства, предназначенные для АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», фактически поступали в ООО «Ньюмилк». В результате перед работниками предприятия образовался долг по зарплате на сумму более 20 млн руб., а перед бюджетом — на 2,7 млн руб.

Кроме того, возникла задолженность по зарплате — 22 млн руб. — перед сотрудниками ООО «Чекмагушевский молочный завод» и ООО «Агрохолдинг «Башмилк».

Всего долги по зарплате возникли перед 300 сотрудниками ГК «Башмилк».

Олегу Макаренко господин Никитин задолжал около 100 млн руб.

Подсудимый не признал вину. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело рассматривает Советский райсуд Уфы. Ближайшее заседание назначено на 19 декабря.

Венера Хисамова

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