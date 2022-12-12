Избитый Григорием Лепсом петербуржец попросил прекратить уголовное дело

Народный артист Григорий Лепс нашел примирение с избитым им жителем Санкт-Петербурга. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Дмитрия Урюпина, передает 78.ru.

Защитник, Евгений Хейфец, отметил, что причиненный моральный вред «возмещен полностью», а извинения принесены и приняты. Сторона потерпевшего инцидент считает полностью исчерпанным и не имеет никаких претензий.

На прошедших выходных «Ъ-СПб» рассказывал, что петербуржцу предстоит опознание по фото после драки с Григорием Лепсом. Процедура должна была состояться утром накануне.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте