Петербуржцу предстоит опознание по фото после драки с Григорием Лепсом

Жителю Санкт-Петербурга, ставшему участником драки с народным артистом России Григорием Лепсом, предстоит опознание по фото. Об этом 10 декабря пишет «Фонтанка».

Процедура запланирована на 12 декабря, ее проведет Управление дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Опознание, вероятнее всего, будет стандартным: петербуржцу покажут три портрета, самого господина Лепса и двух других мужчин. После ему предстоит узнать лицо человека, который был наиболее активным в драке. «Фонтанка» утверждает, что это вовсе не охранник, а директор продюсерского центра по фамилии Урюпин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Григорий Лепс с охранниками избили посетителя петербургского бара на Московском проспекте. Причиной драки могла стать несостоявшаяся партия в нарды.