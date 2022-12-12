Терминалы В и С Шереметьево соединили с Савеловским направлением прямым ж/д маршрутом

Завершилось строительство съезда протяженностью около 1 км, который позволил соединить новую железнодорожную линию аэропорта Шереметьево с Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД). Таким образом, время в пути до терминалов В и С, где обслуживаются все авиарейсы, сократилось на 15 минут, сообщила пресс-служба МЖД.

Из сообщения пресс-службы следует, что теперь для поездки от транспортно-пересадочного узла «Окружная» до северных терминалов аэропорта потребуется 35 минут, от Белорусского вокзала — 50 минут. Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился. Поезда курсируют каждые 30–40 минут как в направлении аэропорта, так и из него.

Поезда «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении также начали курсировать по обновленному маршруту — из Москвы все составы прибывают в терминалы В и С. В будние дни поезда следуют к терминалам D, E, F и возвращаются обратно в Северный терминальный комплекс. Вместе с тем во время рейсов ранним утром и поздним вечером поезда не заезжают в терминалы D, E, F. По выходным дням между Северным и Южным терминальными комплексами аэроэкспрессы курсируют утром и раз в 70 минут в течение дня.

Милена Костерева