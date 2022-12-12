По подозрению в браконьерстве задержан директор заказника в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора заказника «Кирзинский», подозреваемого в незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре, отметив, что дело взято на ведомственный контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты в государственном природном заказнике «Кирзинский» (входит в состав «Саяно-Шушенского» заповедника и национального парка «Шушенский бор») в Барабинском районе Новосибирской области. По данным следствия, 11 декабря на территории заказника в 3 км от охотничьего домика обнаружено место забоя косули и лося.

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Илья Николаев