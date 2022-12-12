Расписание автобусов вводят на пяти маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде

Частные перевозчики Нижнего Новгорода впервые начнут работать по расписаниям, утвержденным региональным минтрансом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уже с декабря на согласованный график перейдут пять маршрутов: Т-13, Т-24, Т-29, Т-44 и Т-83. Ввести расписание на всех направлениях планируют в 2023 году.

Упорядоченность графика поможет избежать раннего прекращения работы водителей вечером и ночью, схода маршруток с линий и неритмичной работы в течение дня, считает директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов. «Теперь на нерегулируемых маршрутах будут закреплены первые и последние выходы автобусов с конечных остановок, плановые интервалы движения транспорта. Контроль будет жестким, за нарушения расписаний придется отвечать»,– сказал господин Бафанов.

Расписания начали разрабатывать после введения новой маршрутной сети. Ранее нижегородцы создали онлайн-петицию за отмену транспортной реформы, которую тестируют с конца августа 2022 года. За шесть дней петицию подписали 4,6 тыс. пользователей.

Елена Ковалева