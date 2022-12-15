Росатом — 15 лет

Были запущены программы развития атомпрома. Благодаря консолидации активов удалось сформировать цепочку полного цикла технологий от добычи урана до вывода атомных объектов из эксплуатации.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
За 15 лет с момента принятия исторического решения президента об учреждении госкорпорации «Росатом» атомная отрасль прошла огромный путь. Росатом стал национальным чемпионом энергетического сектора и лидером на глобальном рынке ядерных технологий.
Цифры из годовых отчетов компании говорят сами за себя. За ними — свет и тепло в домах россиян и жителей тех стран, где работают АЭС Росатома, новые материалы и технологии для российской индустрии, освоение Крайнего Севера и, разумеется, ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашей родины.