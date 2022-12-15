Росатом — 15 лет

Были запущены программы развития атомпрома. Благодаря консолидации активов удалось сформировать цепочку полного цикла технологий от добычи урана до вывода атомных объектов из эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

За 15 лет с момента принятия исторического решения президента об учреждении госкорпорации «Росатом» атомная отрасль прошла огромный путь. Росатом стал национальным чемпионом энергетического сектора и лидером на глобальном рынке ядерных технологий.

Цифры из годовых отчетов компании говорят сами за себя. За ними — свет и тепло в домах россиян и жителей тех стран, где работают АЭС Росатома, новые материалы и технологии для российской индустрии, освоение Крайнего Севера и, разумеется, ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашей родины.