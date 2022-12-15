Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росатом — 15 лет

1 декабря 2007 года началась новая эра атомной отрасли России

Были запущены программы развития атомпрома. Благодаря консолидации активов удалось сформировать цепочку полного цикла технологий от добычи урана до вывода атомных объектов из эксплуатации.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

За 15 лет с момента принятия исторического решения президента об учреждении госкорпорации «Росатом» атомная отрасль прошла огромный путь. Росатом стал национальным чемпионом энергетического сектора и лидером на глобальном рынке ядерных технологий.

Цифры из годовых отчетов компании говорят сами за себя. За ними — свет и тепло в домах россиян и жителей тех стран, где работают АЭС Росатома, новые материалы и технологии для российской индустрии, освоение Крайнего Севера и, разумеется, ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашей родины.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...