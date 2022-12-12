В Казани за выходные выпало две трети месячной нормы снега

За минувшие выходные в Казани выпало две трети месячной нормы снега. Об этом на деловом понедельнике сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

«За двое суток на территории Казани выпало две трети месячной нормы осадков или 64% от нормы декабря. В период ухудшения погодных условий подрядными организациями производилась неоднократная посыпка, разметание улично-дорожной сети, тротуаров, проезжей части дорог", — отметил господин Куляжев.

По его словам, в среднем в сутки в Казани выходило 573 единицы спецтехники.

"Ъ-Казань"